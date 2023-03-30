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屏東鳳梨導入冷鏈 海運外銷日本超市通路

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米（右一）現場體驗鳳梨外銷的前置包裝作業。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（右一）現場體驗鳳梨外銷的前置包裝作業。記者劉星君／攝影

屏東縣內埔鄉龍潭果菜生產合作社去年3月成為全台首座鳳梨冷鏈示範場域，今舉行屏東鳳梨技術升級外銷日本封櫃，縣長周春米、合作社理事主席何秉洋及Dole都樂食品公司台灣區顧問陳辛玄共同參與。縣長周春米說，今冷鏈外銷以3大40呎貨櫃皆滿櫃，約48公噸鳳梨銷往日本超市通路。

周春米說，屏東鳳梨種植面積3632公頃，年產量12萬噸以上，占全台3成，為全台第1大產區，鳳梨剛採收時溫度約在35度左右，為保鮮，送到冷鏈場後均維持在18度。今年從2月到現在屏東縣外銷近4千公噸鳳梨到日本，預計至6月底會有2萬公噸外銷至日本。

周春米今也在冷鏈包裝廠體驗鳳梨外銷過程，從包裝、裝箱再到出貨，每一步都有精準儀器設備把關，保持產品新鮮。屏東金鑽鳳梨產期落在3到5月，今年2月底即出產，預計生產至6月結束，是屏東重要水果品項。縣府輔導農民及農民團體提升生產栽培技術，推進農業冷鏈體系，運用冷鏈設施設備及自動化生產線。

農業處提到，龍潭果菜生產合作社是全台首座鳳梨冷鏈示範場域，導入壓差預冷設施設備，提升鳳梨鮮果預冷效率。此次訂單為Dole都樂食品公司與龍潭果菜生產合作社穩定訂單，預計出至6月產期結束，外銷目標可突破70公噸。

龍潭果菜生產合作社理事主席何秉洋說，今年外銷量希望近兩萬公噸，目前出口數量4千多公噸，外銷日本市場價格穩定，到貨品質跟去年比較，今年品質相對較好，也透過冷鏈系統處理，改善黑心。

何秉洋說，國內市場價格今年偏低，主要受氣候影響，2月太冷，3月初涼冷，鳳梨是熱帶作物，溫度沒有上來，鳳梨酸度會高。除外銷日本，持續開拓市場，今年配合出口到中東、加拿大，運輸過程20幾度，有與台大、改良場與農委會做試驗，看能不能延長保鮮，讓鳳梨運送到更遠國家，才不會侷限在單一外銷市場。

農業處指出，屏東縣鳳梨受惠氣候與土壤，鳳梨果肉細緻滋味香甜，持續拓展各國家及新通路，此次3櫃滿櫃海運外銷日本超市通路，後續訂單持續成長深耕日本。

屏東縣長周春米（中）今出席龍潭果菜生產合作社鳳梨外銷日本封櫃，冷鏈設施設備提升果品品質。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）今出席龍潭果菜生產合作社鳳梨外銷日本封櫃，冷鏈設施設備提升果品品質。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉龍潭果菜生產合作社去年3月成為全台首座鳳梨冷鏈示範場域，今舉行屏東鳳梨技術升級外銷日本封櫃，鳳梨外銷產線包裝情況。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉龍潭果菜生產合作社去年3月成為全台首座鳳梨冷鏈示範場域，今舉行屏東鳳梨技術升級外銷日本封櫃，鳳梨外銷產線包裝情況。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）今出席龍潭果菜生產合作社鳳梨外銷日本封櫃，冷鏈設施設備提升果品品質。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）今出席龍潭果菜生產合作社鳳梨外銷日本封櫃，冷鏈設施設備提升果品品質。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）今出席龍潭果菜生產合作社鳳梨外銷日本封櫃，冷鏈設施設備提升果品品質。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）今出席龍潭果菜生產合作社鳳梨外銷日本封櫃，冷鏈設施設備提升果品品質。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）今出席龍潭果菜生產合作社鳳梨外銷日本封櫃，冷鏈設施設備提升果品品質。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）今出席龍潭果菜生產合作社鳳梨外銷日本封櫃，冷鏈設施設備提升果品品質。記者劉星君／攝影

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