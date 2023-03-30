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中油大林廠事故檢討 勞工局：把關安全與居民在同陣線

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
中油大林廠長廖本源報告大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場事故。記者徐如宜／攝影
中油大林廠長廖本源報告大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場事故。記者徐如宜／攝影

台灣中油大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場於去年10月27日晚間發生火災，中油今天在大林蒲活動中心向外舉行檢討說明會。高雄市勞工局長周登春強調，事故後市府即對該廠區勒令停工，並主動要求中油應有第三方公正單位介入詳查，目前三硫仍停工，要求中油應把關安全，給勞工及居民安全的工作與居住環境。

周登春表示，市府團隊去年於事故現場勘查後，已公開聲明此事故仍有多處管線系統、設備，需做科技檢測及改善措施，包含管理、制度、執行等面向的檢討，第一時間就要求中油公司應有第三方公正單位介入詳查再行提出復工報告。去年11月3日副市長林欽榮率環保、勞工、經發、消防及工務局建管處等相關單位，勘查事故現場，要求中油要辦檢討說明會。

周登春表示，經中油公司委託財團法人中華民國消防技術顧問基金會、工業技術研究院以及金屬工業研究發展中心等第三方公證單位進行火災調查，第三方公正報告指稱破損分析結果判斷E-3004-1集管箱有熔接瑕疵，與集管箱本體銲道發生破裂存在相關性。

周登春說，後續將請中油公司進行反應器等設備進行適用性評估、火災復建工程，並且於復建工程期間執行安全查證。市府也會在接獲申請案件時，由各單位嚴格審查，並邀請專家、學者審查把關，經各方均審視無疑後才同意復工。針對設備面、執行面及制度面持續改善，避免此類事件再次重演。

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