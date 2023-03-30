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獨／高屏搶水非史上頭遭 蘇貞昌也曾帶隊封水井

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
屏東里港、高樹及九如等地百餘位農民前往高屏溪上游拉布條抗議，要求南水局立即停止挖井。記者劉學聖／攝影
屏東里港、高樹及九如等地百餘位農民前往高屏溪上游拉布條抗議，要求南水局立即停止挖井。記者劉學聖／攝影

高雄水情燈號今天轉橙燈，正值用水緊繃之際，屏東里港等地農民抗議掘井輸水高雄，憂心自身農業用水短缺。2年前百年大旱，市長陳其邁也曾深夜坐鎮濁口溪，阻止高屏溪上游水源被截往屏東未流入下游取水處。文史學者說，水源是農業命脈，高屏搶水歷史可追溯至200多年前，清乾隆年間美濃、里港曾發生搶水械鬥死亡事件，後人豎立分水碑；前行政院長蘇貞昌擔任屏東縣長時也曾經帶隊封過里港水井，搶水紛爭從未終止過。

今天起，高雄市超過1千度用水大戶，以及洗車、游泳池、水療等行業用水最高減供20％。為因應南部水情吃緊，南水局在高屏溪兩岸增鑿50口抗旱水井，其中28口位在屏東縣境內。屏東抽水井動工未預先告知，一度引發縣長周春米不滿，今天屏東里港、高樹等地農民進一步舉白布條抗議。

2021年5月，高雄山區大雨，為避免高屏溪上游溪水全部被截流至屏東，市長陳其邁深夜坐鎮濁口溪，下令挖土機夷平人工土堤，恢復水流自然原貌，此事引發屏東農民不滿。

「今日美濃」社長黃森松說，荖濃溪（高屏溪上游）支流很多、水流不穩定，美濃龍肚位處上游、屏東里港在下游，古代沒有提防，兩地農民常因為搶水起爭執。清乾隆25年，美濃人蕭阿王在械鬥中被里港人打死，兩地居民打官司，判決文放在里港媽祖廟，地方也設置分水碑，蕭被農民供奉為龍肚圳水利三恩公之一。

黃森松說，早年里港中和村一帶水源豐沛，二期種稻土地都不會乾，現在農地跟以前截然不同，民國80幾年，自來水公司開鑿水井挹注高雄，時任屏東縣長的蘇貞昌為保障農業用水，曾會同鄉長許國華封井，這件事情當時鬧得很大。

談及高雄水電問題，屏科大講師林信雄指出，高雄與屏東因為水資源發生的爭議，讓人聯想至清朝發生搶水械鬥歷史，突顯出一個準械鬥概念。

屏東里港、高樹及九如等地百餘位農民前往高屏溪上游拉布條抗議，要求南水局立即停止挖井。記者劉學聖／攝影
屏東里港、高樹及九如等地百餘位農民前往高屏溪上游拉布條抗議，要求南水局立即停止挖井。記者劉學聖／攝影
高美大橋聯繫荖濃溪兩岸，一邊是屏東、一邊是高雄。記者劉學聖／攝影
高美大橋聯繫荖濃溪兩岸，一邊是屏東、一邊是高雄。記者劉學聖／攝影
屏東里港及高雄美濃分處荖濃溪兩岸，自古以來，兩地農民都會因為爭奪水源起爭執。記者劉學聖／攝影
屏東里港及高雄美濃分處荖濃溪兩岸，自古以來，兩地農民都會因為爭奪水源起爭執。記者劉學聖／攝影

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