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搶水大戰延燒里港上百人抗議 周春米：確保屏東權益

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米表示，對於里港鄉親不滿、憂慮，「我們都聽到了」，已緊急接洽南水局，先停工，做好地方溝通說明，「確保屏東鄉親權益」。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米表示，對於里港鄉親不滿、憂慮，「我們都聽到了」，已緊急接洽南水局，先停工，做好地方溝通說明，「確保屏東鄉親權益」。記者劉星君／攝影

南台灣久未降雨，衝擊地方用水，南水局要在屏東縣境內鑿28口井救高雄水情，其中14口在里港鄉境內，鄉民今天上午發動100多名村民到場抗議。屏東縣長周春米表示，對於里港鄉親不滿、憂慮，「我們都聽到了」，已緊急接洽南水局，先停工，做好地方溝通說明，「確保屏東鄉親權益」。

周春米說，600天沒有下大雨，南部水情吃緊，尤其在台南與高雄，中央也接續做相關準備，屏東這邊要鑿28口井，上上周有相關協調，要讓水情透明公開，對於里港鄉親不滿、憂慮，「我們都聽到了」，上午緊急接洽南水局，先停工，做好地方溝通、說明，再視情況復工。

周春米說，鄉親面對沒有下大雨氣候，其他城市又缺水，又急需屏東幫忙，「大家壓力很大」，縣府會確保屏東的民生、灌溉用水無虞，再來提供高雄。

周春米說，現在都還是準備階段，請大家耐心靜候，縣府會持續跟南水局、行政院、經濟部、水利署，做更多方向的聯繫，確保屏東鄉親的權益。

周春米說，面對農民的擔心是合理正常的，經濟部打的水井較深，還沒有開始動，鄉親擔心若持續沒有下雨，用水會不夠，縣府會聯繫相關單位，做最好準備，嚴正以待。

南水局表示，旱災中央災害應變中心3月1日成立，採取緊急應變作為；3月初開始在旗山溪與荖濃溪合流處鑿設14口深度約120M抗旱井，預計4月底完工出水。里港工程今已先暫停，明天31日上午會到代表會與居民說明。

南水局指出，因600餘天未降下大雨，地下水位自然下降，影響農民用水屬天災，南水局新鑿井位置屬地下水流向下游，取水層與民用淺井（約30~40公尺）為不同含水層，抗旱期間短期取用對民用淺井沒影響。

南水局強調，屏東平原屬地下水快速回補區域，已將里港、九如、海豐、清溪、前進這5口即時地下水觀測井資訊，在屏東縣政府及南水局網頁公開。抗旱井將在抗旱結束後就地封存，後續里港地區若有自來水水源需求，將與縣府合作可作為里港地區自來水水源所需。

周春米

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