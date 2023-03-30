高捷林站長紅了 陳其邁笑罵「可惡，唱歌比市長好聽」

「五月天」昨天高雄世運開唱，深夜大批五迷疏散時，高捷站長林忠明拿起麥克風高歌，安撫等待疏散的旅客心情，高雄市長陳其邁看到這幕，內心感動，昨晚在臉書PO文，今早聯訪時則打趣地說，「真的很可惡！唱歌比市長還好聽」。

陳其邁昨夜在臉書PO文，指演唱會結束，你有聽到捷運站，還傳來歌聲和安可嗎？文中表示，高捷站長林忠明為紓解旅客疏運時等待的心情再次高歌，獲大家拍手、尖叫，體貼互動，彷彿「party party all night」。

今早智慧城市展開幕，陳其邁會前受訪時笑說，「林站長真的很可惡，唱歌比市長還好聽，今天晚上罰他再唱歌」。

陳其邁說，這些同仁真的很辛苦，別人在聽演唱會，他們想進去都沒有時間，包括警消、醫護、捷運局、交通局、捷運公司等同仁都望梅興嘆，犧牲時間服務大家。按過去經驗，五月天演唱會疏散人潮約需２小時，昨天60至70分鐘就完成，謝謝相謝相關同仁在捷運站安撫民眾跟大家同樂，消除緊張氣氛。

陳其邁過去曾應要求，演唱招牌歌曲「紅豆」，但歌喉引起廣泛討論，也有網友拿林站長的歌聲一較高下。