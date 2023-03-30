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高雄水情轉減量供水橙燈 陳其邁：海淡廠4月底完工

中央社／ 高雄30日電

高雄水情燈號今天起轉為減量供水橙燈，市長陳其邁今天表示，目標是將每天用水量降至136萬噸，市府持續開源節流，興達電廠旁闢建海水淡化廠預計4月底完工，5月可併入自來水管。

高雄水情吃緊，截至今天上午11時，高屏溪攔河堰川流量只剩下4.8cms（1cms為每秒川流1立方公尺的水）；30日起高雄水情燈號轉為橙燈、減量供水階段。

陳其邁今天上午出席活動時接受媒體聯訪表示，今天水情燈號轉為橙燈，目標是把高雄每天用水量降到136萬噸，包括工業及非工業用水大戶採減供措施，也呼籲民眾持續節約用水。

陳其邁表示，在抗旱開源部分，會以多元配套方式因應，盤點多個建築工地，就近提供民眾次級用水作澆花等使用；興達電廠附近也闢建海水淡化廠，預計4月底完成，5月可併入自來水管線供水，另也持續在高屏溪拓展地下水井水源。

陳其邁並表示，感謝中央協調調度區域間合作，希望區域間彼此幫忙，「任何幫助高雄的縣市，都表示誠摯謝意」。

轉橙燈採減供措施前，高雄市水情黃燈時，每天用水量為145萬噸。

此外，昨天五月天演唱會結束後，高捷橋頭站長林忠明在月台上唱歌，替等車民眾解悶，引發話題，陳其邁笑說，「林站長真的很可惡，唱歌比市長還好聽，今天晚上罰他再唱歌」。

陳其邁說，感謝警消、醫護及捷運局、交通局、高雄捷運公司等人員在演唱會期間辛苦付出；過去五月天演唱會約2小時散場完畢，昨天只花60至70分鐘，還利用唱歌安撫民眾情緒，很有創意，「假如我唱歌，大家都全跑上車了」。

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