高屏爆搶水大戰 陳其邁喊話「區域合作很重要」

南台灣久未降雨，衝擊地方用水，高屏2地搶水大戰延燒，南水局在屏東縣境內鑿28口深水井送高雄用，屏東里港鄉親今天發動抗議，要求立即停工；高雄市長陳其邁今早對此喊話，區域間合作重要，任何幫助高雄的縣市，他都誠摯感謝。

陳其邁日前針對水源調度問題曾提，水源有餘量的區域間幫忙調度，像垃圾的問題在南部縣市也是一樣的道理。今早 對屏東指高雄搶水一事引台南為例再喊話，台南缺水問題比高雄更嚴峻，區域間合作很重要，也要非常感謝中央的協調調度，希望區域間彼此互相幫忙，任何幫助高雄的縣市都表示誠摯謝意。

高雄市從今天針對1000度用水大戶減量20%供水，高屏2地卻爆出搶水大戰，始料未及。

陳其邁今早表示，高雄水情燈號今天轉為橙燈，目標把用水量降到136萬噸，包括工業產業用水減10％，非工業用水大戶如洗車場、游泳池等也能減到10％，也呼籲民眾持續節約用水。

他說，高市府與水利署在抗旱開源部分希望有多元配套，包括農田水利會民間水井徵用等，讓一些管線末端的農業用水部分也能夠滿足，另也盤點建築工地，就近提供民眾次級用水如澆花等使用，盡量滿足民眾缺水時用水不便。也在興達電廠附近推動海水淡化工程，預計5月就可跟自來水管線併聯，另方面也持續在高屏溪大樹等地，拓增地下水井。

針對高屏搶水問題，陳其邁指台南缺水問題比高雄更嚴峻，區域間合作很重要，高市非常感謝中央協調調度，希望區域間彼此互相幫忙，「任何幫助高雄的縣市，都表示誠摯謝意」。