高雄偏鄉高救人力吃緊 旗山醫護主動赴杉林分隊授技術

高雄山區民眾若需前往市區就醫，有時車程得消磨2小時以上，即便是六都高雄，高級救護技術員人力同樣有限，昨天旗山醫院急診科主任梁祐瑋主動前往杉林消防分隊技術交流，梁指出，尤其山區運送耗時，傷患到院前救護，至關重要。

「以前救護車送來急診室的病患，被五花大綁的都是輕傷，而真正性命危及的傷患，什麼防護都沒有，手臂還被晾在擔架外。」梁祐瑋笑稱，這樣的情況十年前屢見不鮮，一旁楊姓護理師也幫腔「當年救護車和計程車，根本沒兩樣。」不過，梁祐瑋昨天特地來到杉林消防分隊交流，他指出高級救護技術員（下稱EMT-P）陳茂軒年初正確判斷，僅從肚子痛徵狀就發現患者有心肌梗塞問題，正因為到院前的及時處置，順利挽回患者寶貴生命。

據統計，高雄市府消防局執行到院前急救無生命跡象傷病患的搶救案例，年均高達2000件以上，高雄市府消防局救護人力約1500人，其中EMT-P有170人，低於台南市。

台南成大醫院提出並執行「特殊傷病患跳島策略」到院前運送計畫，由消防局緊急救護技術員於事故現場評估，若判斷為重大外傷及轉送時間較長的重症患者，都可啟動跳島策略，同步通報中繼站醫院預備處置爭取搶救時間，但以高雄市來說，消防局指出，目前並無規劃跳島策略，山區也無高救隊EMT-P作中點接駁，若發生重大傷患需緊急救治，現行做法是將中、重度傷病患先就近後送至部立旗山醫院（中度急救責任醫院），待初步穩定病情後，再協助後送至市區重度急救責任醫院。

梁曾提過跳島策略需求，梁指出，孰料極端氣候下何時發生山區暴雨會增加就醫運送難度，但費時的運送過程，一直是偏遠山區到院前緊急醫療的軟肋，消防救護端及時正確處置，常是後端醫護能否和死神搶命的關鍵；而若以北高雄中點位置的杉林分隊來看，以目前EMT-P人力分配情況，若周邊轄區發生緊急情況，的確難以調派支援。