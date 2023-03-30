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高雄偏鄉高救人力吃緊 旗山醫護主動赴杉林分隊授技術

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄市部立旗山醫院急診科主任梁祐瑋與楊姓護理師前往杉林消防分隊技術交流。記者古和純／攝影
高雄市部立旗山醫院急診科主任梁祐瑋與楊姓護理師前往杉林消防分隊技術交流。記者古和純／攝影

高雄山區民眾若需前往市區就醫，有時車程得消磨2小時以上，即便是六都高雄，高級救護技術員人力同樣有限，昨天旗山醫院急診科主任梁祐瑋主動前往杉林消防分隊技術交流，梁指出，尤其山區運送耗時，傷患到院前救護，至關重要。

「以前救護車送來急診室的病患，被五花大綁的都是輕傷，而真正性命危及的傷患，什麼防護都沒有，手臂還被晾在擔架外。」梁祐瑋笑稱，這樣的情況十年前屢見不鮮，一旁楊姓護理師也幫腔「當年救護車和計程車，根本沒兩樣。」不過，梁祐瑋昨天特地來到杉林消防分隊交流，他指出高級救護技術員（下稱EMT-P）陳茂軒年初正確判斷，僅從肚子痛徵狀就發現患者有心肌梗塞問題，正因為到院前的及時處置，順利挽回患者寶貴生命。

據統計，高雄市府消防局執行到院前急救無生命跡象傷病患的搶救案例，年均高達2000件以上，高雄市府消防局救護人力約1500人，其中EMT-P有170人，低於台南市。

台南成大醫院提出並執行「特殊傷病患跳島策略」到院前運送計畫，由消防局緊急救護技術員於事故現場評估，若判斷為重大外傷及轉送時間較長的重症患者，都可啟動跳島策略，同步通報中繼站醫院預備處置爭取搶救時間，但以高雄市來說，消防局指出，目前並無規劃跳島策略，山區也無高救隊EMT-P作中點接駁，若發生重大傷患需緊急救治，現行做法是將中、重度傷病患先就近後送至部立旗山醫院（中度急救責任醫院），待初步穩定病情後，再協助後送至市區重度急救責任醫院。

梁曾提過跳島策略需求，梁指出，孰料極端氣候下何時發生山區暴雨會增加就醫運送難度，但費時的運送過程，一直是偏遠山區到院前緊急醫療的軟肋，消防救護端及時正確處置，常是後端醫護能否和死神搶命的關鍵；而若以北高雄中點位置的杉林分隊來看，以目前EMT-P人力分配情況，若周邊轄區發生緊急情況，的確難以調派支援。

由於，消防救護人力並非醫事人員，梁祐瑋指出，除高級救護技術需透過醫師確認施作外，即便是高級救護員的醫護技術，都須不斷更新修正，因此雙邊的技術交流，尤其必要，梁祐瑋昨天在陳茂軒的介紹下，一一確認消防救護器材設備。梁表示，都會區民眾常可選擇就近15分鐘步程醫院看診，但偏遠山區傷患搶救，往往得花上至少逾30分鐘車程才能抵達，梁語重心長地指出，「時間就是生命」。

高雄市部立旗山醫院急診科主任梁祐瑋與楊姓護理師前往杉林消防分隊技術交流。記者古和純／攝影
高雄市部立旗山醫院急診科主任梁祐瑋與楊姓護理師前往杉林消防分隊技術交流。記者古和純／攝影
高雄市府消防局杉林分隊高級救護技術員陳茂軒介紹自己收納整理的高級救護包。記者古和純／攝影
高雄市府消防局杉林分隊高級救護技術員陳茂軒介紹自己收納整理的高級救護包。記者古和純／攝影
高雄市府消防局杉林分隊高級救護技術員陳茂軒向旗山醫院急診主任梁祐瑋介紹他的寶貝電擊器內部的指標。記者古和純／攝影
高雄市府消防局杉林分隊高級救護技術員陳茂軒向旗山醫院急診主任梁祐瑋介紹他的寶貝電擊器內部的指標。記者古和純／攝影

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