中油大林廠火災報告被疑作假 居民要求道歉賠償

台灣中油今天在大林蒲社區活動中心，舉行「1027大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場事故說明會」，經第三方調查E-3004-1出口集管箱破裂為火災主要原因。民代與抗爭團體質疑後來的事故原因證明是人為因素，並非中油自行調查宣稱的管線破裂意外，質疑中油存在人謀不臧、驗收不實、管理不善問題，應道歉賠償。

中油大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場去年10月27日發生火災，懲處名單最高層級累及煉製事業部執行長，目前仍維持勒令停工。市府要求中油委請第三方公正專業機構單位協助釐清，分析管線破損原因及改善措施具體方案，再度提送調查報告，才可申請復工。

中油大林煉油廠長廖本源表示，火場調查鑑識報告判斷E-3004-1為火災主因，第三方中華民國消防技術顧問基金會分析，起火原因以「E-3004-1出口集管箱破裂造成高溫、高壓氫氣外洩，導致引燃氫氣、造成爆炸」最有可能。高雄科技大學南區毒災應變諮詢中心陳政任教授團隊判斷本次事故原因，為「E-3004-1第一空氣冷卻器破裂，高壓氫氣外洩並自燃」。

高雄市議員陳麗娜表示，事故時她和民團都認為該報告是中油和市府打假球的黑箱報告，要求退回、邀請公正第三方加入調查，民團也自發在煉油廠門口長期抗爭、嚴密監督。5個月來確實看到工研院等第三方加入調查，也知道中油將事故現場設備切管拆解進行細部檢查。

「這加深了大家對市府與中油的不信任！」陳麗娜說，後來工業技術研究院、中華民國消防技術顧問基金會、南區毒災應變中心都判斷「E-3004-1集管箱焊接瑕疵」才是火災主因，和中油去年11月3日提出的報告完全不同。如果當初沒有堅持退回黑箱報告、第三方加入調查，就不會有今天的事故真相，。

民間團體認為，大林廠三硫工場發生氣爆火警事故後，中油一星就做出「Flare管線破裂」的報告，目的就是把整起事件定義為「意外」，如此可以推卸責任。經過第三方的細部拆解，才發現三硫工場統包廠商的設備「E-3004-1集管箱」出現焊接瑕疵，才會發生去年8月30日停爐大修、10月20日大修完成後開爐、27日就發生氣爆意外。但中油整個報告把責任都甩鍋給設備廠商，完全沒有提到自己是不是有設備驗收不實、操作不當、人為疏失、甚至人謀不臧的可能。

事故後沿海六里的里長也飽受壓力，甚至遭誤解被市府「搓掉」，希望中油拿出誠意，聽聽當地居民的意見。要求中油為這次的氣爆火警，每人賠償1萬元。

「中油大林蒲稅留大林蒲！」要健康婆婆媽媽團高雄團長洪秀菊訴求安全健康居住正義，要求中油加強檢測、驗收。金煙囪文化協進會發言人陳玉西在大林蒲住了70幾年，希望大林廠要上緊發條，廠長負起責任。大林蒲遷村權益促進會理事長黃琨育要求中油，為空汙和意外每戶賠償250萬元。

高雄市勞工局表示，此案件發生第一時間高市府已要求廠區停工、祭出最重罰並全面安檢。市府會堅守為市民居住與職場安全把關之立場，相關單位、專家、學者嚴格審查，經各方均審視無疑後才同意復工，呼籲業者積極改善缺失項目，避免事件再次重演。