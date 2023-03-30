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影／高屏溪鑿井兩縣市搶水大戰 屏北發動上百村民抗議

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
南水局正在高屏溪開鑿50口抗旱水井，其中位於屏東縣境的28口將支援高雄，引發屏東居民不滿，今天上午包括里港，高樹，九如等地一百多位農民前往南水局開鑿抗旱水井的高屏溪旁拉白布條抗議，要求南水局立即停止挖井，場面一度十分火爆，南水局人員趕緊出面說明，並承諾會進行協調並暫時停工。記者劉學聖／攝影
南水局正在高屏溪開鑿50口抗旱水井，其中位於屏東縣境的28口將支援高雄，引發屏東居民不滿，今天上午包括里港，高樹，九如等地一百多位農民前往南水局開鑿抗旱水井的高屏溪旁拉白布條抗議，要求南水局立即停止挖井，場面一度十分火爆，南水局人員趕緊出面說明，並承諾會進行協調並暫時停工。記者劉學聖／攝影

南部旱象嚴重，高屏搶水大戰一觸即發。南水局正在高屏溪開鑿50口抗旱水井，其中位於屏東縣境的28口將支援高雄，引發屏東居民不滿，今天上午包括里港，高樹，九如等地一百多位農民前往南水局開鑿抗旱水井的高屏溪旁拉白布條抗議，要求南水局立即停止挖井，場面一度十分火爆，南水局人員趕緊出面說明，並承諾會進行協調並暫時停工。

高雄市從今天起將水情調為減量供水的「橙燈」，洗車、泳池及三溫暖將減供，1個月內連變兩次燈號，水情快速惡化。南部地區已經600天未下大雨，各地陸續傳出水情問題，中央政府也已成立抗旱應變中心，屏東縣長周春米表示屏東是農業大縣，在農民灌溉用水方面長期來自於地下水，身為一縣之長必須要承擔維護農民灌溉用水、地下水使用無虞，他希望能找到治標治本的方法同心協力面對旱災的挑戰。

南水局正在高屏溪開鑿50口抗旱水井，其中位於屏東縣境的28口將支援高雄，引發屏東居民不滿，今天上午包括里港，高樹，九如等地一百多位農民前往南水局開鑿抗旱水井的高屏溪旁拉白布條抗議，要求南水局立即停止挖井，場面一度十分火爆，南水局人員趕緊出面說明，並承諾會進行協調並暫時停工。記者劉學聖／攝影
南水局正在高屏溪開鑿50口抗旱水井，其中位於屏東縣境的28口將支援高雄，引發屏東居民不滿，今天上午包括里港，高樹，九如等地一百多位農民前往南水局開鑿抗旱水井的高屏溪旁拉白布條抗議，要求南水局立即停止挖井，場面一度十分火爆，南水局人員趕緊出面說明，並承諾會進行協調並暫時停工。記者劉學聖／攝影
南水局正在高屏溪開鑿50口抗旱水井，其中位於屏東縣境的28口將支援高雄，引發屏東居民不滿，今天上午包括里港，高樹，九如等地一百多位農民前往南水局開鑿抗旱水井的高屏溪旁拉白布條抗議，要求南水局立即停止挖井，場面一度十分火爆，南水局人員趕緊出面說明，並承諾會進行協調並暫時停工。記者劉學聖／攝影
南水局正在高屏溪開鑿50口抗旱水井，其中位於屏東縣境的28口將支援高雄，引發屏東居民不滿，今天上午包括里港，高樹，九如等地一百多位農民前往南水局開鑿抗旱水井的高屏溪旁拉白布條抗議，要求南水局立即停止挖井，場面一度十分火爆，南水局人員趕緊出面說明，並承諾會進行協調並暫時停工。記者劉學聖／攝影
南水局正在高屏溪開鑿50口抗旱水井，其中位於屏東縣境的28口將支援高雄，引發屏東居民不滿，今天上午包括里港，高樹，九如等地一百多位農民前往南水局開鑿抗旱水井的高屏溪旁拉白布條抗議，要求南水局立即停止挖井，場面一度十分火爆，南水局人員趕緊出面說明，並承諾會進行協調並暫時停工。記者劉學聖／攝影
南水局正在高屏溪開鑿50口抗旱水井，其中位於屏東縣境的28口將支援高雄，引發屏東居民不滿，今天上午包括里港，高樹，九如等地一百多位農民前往南水局開鑿抗旱水井的高屏溪旁拉白布條抗議，要求南水局立即停止挖井，場面一度十分火爆，南水局人員趕緊出面說明，並承諾會進行協調並暫時停工。記者劉學聖／攝影
南水局正在高屏溪開鑿50口抗旱水井，其中位於屏東縣境的28口將支援高雄，引發屏東居民不滿，今天上午包括里港，高樹，九如等地一百多位農民前往南水局開鑿抗旱水井的高屏溪旁拉白布條抗議，要求南水局立即停止挖井，場面一度十分火爆，南水局人員趕緊出面說明，並承諾會進行協調並暫時停工。記者劉學聖／攝影
南水局正在高屏溪開鑿50口抗旱水井，其中位於屏東縣境的28口將支援高雄，引發屏東居民不滿，今天上午包括里港，高樹，九如等地一百多位農民前往南水局開鑿抗旱水井的高屏溪旁拉白布條抗議，要求南水局立即停止挖井，場面一度十分火爆，南水局人員趕緊出面說明，並承諾會進行協調並暫時停工。記者劉學聖／攝影
南水局正在高屏溪開鑿50口抗旱水井，其中位於屏東縣境的28口將支援高雄，引發屏東居民不滿，今天上午包括里港，高樹，九如等地一百多位農民前往南水局開鑿抗旱水井的高屏溪旁拉白布條抗議，要求南水局立即停止挖井，場面一度十分火爆，南水局人員趕緊出面說明，並承諾會進行協調並暫時停工。記者劉學聖／攝影
南水局正在高屏溪開鑿50口抗旱水井，其中位於屏東縣境的28口將支援高雄，引發屏東居民不滿，今天上午包括里港，高樹，九如等地一百多位農民前往南水局開鑿抗旱水井的高屏溪旁拉白布條抗議，要求南水局立即停止挖井，場面一度十分火爆，南水局人員趕緊出面說明，並承諾會進行協調並暫時停工。記者劉學聖／攝影
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