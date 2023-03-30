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澎湖縣首案社宅今天動土 全台第1個興建社宅的離島

聯合報／ 記者陳弘逸王昭月／澎湖即時報導
澎湖縣案山社宅今天動土，朝居住正義再邁前一步。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣案山社宅今天動土，朝居住正義再邁前一步。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣首批社會住宅今天動土，也是台灣第一個興建社宅的離島，預計2026年完工，澎湖縣長陳光復表示，為照顧弱勢及青年住宅需求，澎湖縣會廣建社會住宅，提供中低收入戶、弱勢戶及青年租金優惠，實現居住正義。

位在澎湖案山的社會住宅是澎湖首批社宅，預計蓋70戶，內政部營建署近期另將動工的一批則有76戶，合計146戶。

澎湖縣長陳光復表示，目前中央的社宅政策是「只租不賣」，澎縣府鼓勵「住者有其屋」，預計朝放寬容積率、增加戶數、降低租金等方向努力，並希望未來能修改規定，讓租者能以合理價格購回社宅，縣府也將退還部分租金讓他們當頭期款，藉此鼓勵更多年輕人來澎創業、就業，在澎湖安居。

澎湖縣建設處表示，案山社會住宅為地下1層、地上6層建築物，申請對象將依據住宅法規定辦理，並設托育中心、長青中心等社會福利設施。購屋困難的弱勢與青年朋友，可以低於市場租金7至9折優惠租賃。

今早動土典禮由陳光復主持，營建署副署長徐燕興及澎副議長藍凱元及議員陳毓仁、呂黃春金、蘇陳綉色、蔡清續，多位縣府一級署長一同持鏟動土，祈願施工平安順利。

澎湖縣案山社宅今天動土，朝居住正義再邁前一步。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣案山社宅今天動土，朝居住正義再邁前一步。圖／澎湖縣政府提供

社會住宅 社宅

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