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高屏搶水大戰延燒 屏東里港鄉動員百人抗議要求停工

聯合報／ 記者張已亷劉星君劉學聖／屏東即時報導
高屏日前引爆搶水爭議，屏東縣境內鄰近荖濃溪畔的里港鄉居民今上午發動近200位村民到鑽井施工現場抗議，高喊口號「還我水權，留條生路給農民」，要求現場立即停工。記者劉學聖／攝影
高屏日前引爆搶水爭議，屏東縣境內鄰近荖濃溪畔的里港鄉居民今上午發動近200位村民到鑽井施工現場抗議，高喊口號「還我水權，留條生路給農民」，要求現場立即停工。記者劉學聖／攝影

南台灣久未降雨，衝擊地方用水，高屏2地搶水大戰延燒，南水局在屏東縣境內鑿28口深水井送高雄用，其中14口在荖濃溪畔，受影響的里港鄉居民今上午發動近200位村民到場抗議，高喊「還我水權，留條生路給農民」，要求現場立即停工，南水局表示，目前仍是施工階段尚未取水，承諾協商通報處理。

南部水情緊張，南區水資源局要鑿50口井抗旱，其中28口井在屏東縣境內，14口在高屏溪畔， 14口在荖濃溪畔，管線工程7.6公里，預計4月前完工。

其中14口在荖濃溪畔鄰近里港鄉，地方居民擔心影響養殖用水，且相關單位沒有舉辦說明會與鄉親溝通，不滿自身權益遭到犧牲，三和一帶村民今上午10點左右動員1、200位居民到施工現場抗議，反對鴨霸鑽井，要求立刻停工。

里港鄉民代表林瑞慶表示，屏東目前已有地區地下水位降低，抽不到水，鄉親都缺水，如今水利局卻額外再鑿深水井，取走地方用水供應他處，衝擊里港西北地區養殖產業、民生用水，「農民一致反對」，且自施工到現在從未與地方溝通，今與鄉親一同到現場表達不滿，要求立即停工。

高雄市從今天開始對大量用水戶減量百分之20供水，高屏2地搶水大戰開打，南水局表示，此開挖工程屬應急作業，支援高雄民生用水為主，經行政院核定後，3月開始施工，預計4月底出水，未來會封存，目前仍是施工階段尚未取水，因作業緊急未與地方說明向現場居民致歉。

南水局指出，屏東地下水源豐厚，經降雨補充會復位，14口鑿井工程位置在村莊的用水末端，不會影響村民用水，另外，相關水井狀況、即時水位等資訊都已公開，民眾可以上水利署網站查詢。

南部水情緊張，南區水資源局要鑿50口井抗旱，其中28口井在屏東縣境內，14口在高屏溪畔， 14口在荖濃溪畔，管線工程7.6公里，預計4月前完工。記者劉學聖／攝影
南部水情緊張，南區水資源局要鑿50口井抗旱，其中28口井在屏東縣境內，14口在高屏溪畔， 14口在荖濃溪畔，管線工程7.6公里，預計4月前完工。記者劉學聖／攝影

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