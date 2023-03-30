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關懷據點推動遇挑戰 志工、人才培育、社區投入是關鍵

聯合報／ 記者劉星君張已亷徐白櫻／連線即時報導
屏東縣滿州鄉九棚社區關懷據點，社會處從2021年輔導至今，但因志工人力招募困難，據點運作不穩定，今年轉換功能型據點。圖／屏縣府社會處提供
屏東縣滿州鄉九棚社區關懷據點，社會處從2021年輔導至今，但因志工人力招募困難，據點運作不穩定，今年轉換功能型據點。圖／屏縣府社會處提供

各縣市推動一村里一據點，屏東縣關懷據點統計到2月底共394據點，布面密度達88.94％，社會處每月盤整據點運營。學者建議，維持據點運作需依靠地方社區投入，若有積極意見領袖，像理事長、村里長等有助據點重生，據點活絡有助提升長輩對社區認同度，增加高齡者幸福感。

屏東縣府長期推動一村里一據點，去年縣關懷據點393處，社會處每月盤整據點運營，發現有部分社區據點活動停擺，有9處由新、舊志工團隊續辦，5處追蹤改選及洽談團隊，1處停辦轉換功能型據點，據點數統計2月底394處。

社會處分析，推動據點布建，社區面臨困難，據點志工年齡偏高、且因人數不足，影響團隊運作。原有社區未有在地團體，尚須培力輔導再進場設置，場地尋覓困難。志工人力不足或社團會務量能，會是影響據點能否持續辦理，也是社區申請徹點主因。

社會處指出，滿州鄉九棚社區關懷據點，2021年輔導至今，但因志工人力招募困難，據點運作不穩定，今年轉換為功能型據點，僅提供健康促進、電話問安等項目，未提供共餐。目前功能型據點有兩處，滿州九棚社區、屏東市太平社區。

屏東旁邊的高雄市，關懷據點涵蓋率近6成，高市長陳其邁盼任內達成8成5，高市藍綠議員反應，偏鄉老人比例高，每4人有一名老人，「一里一關懷」據點的目標有努力空間，市府應加快腳步。高雄巿社會局直言，社區活動中心空間難尋，嘗試與廟宇合作開辦，不是每個社區都成立協會可辦關懷據點，嘗試租房或與廟宇合作。

屏東科技大學社會工作學系教授王仕圖說，關懷據點多由社區發展協會經營，向政府申請經費運作，但鄉村志工人力老化，產生「老人照顧老人」據點營運困境。維持據點運作需依靠地方社區投入，若有積極意見領袖，像是理事長、村里長等有助據點重生，「社區組織量能有成長，關懷據點就會良好發展」，據點活絡也有助於提升長輩對社區認同度，更增加高齡者幸福感。

王仕圖建議，據點營運有成可轉型「C級巷弄長照站」，進入長照體系聘請專職人員，增加服務社區時數、天數，更有全職人員統籌業務擴展服務內容，使社區得以穩定自主運作。

長照

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