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屏東永安社區關懷據點從無到有 打造「有溫度的」陪伴

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市永安社區發展協會理事長温昇勳（右）美和科大社工系畢業，透過社工專業知識帶領社區據點，看到長輩們開心笑容，內心滿滿感動。記者劉星君／攝影
屏東市永安社區發展協會理事長温昇勳（右）美和科大社工系畢業，透過社工專業知識帶領社區據點，看到長輩們開心笑容，內心滿滿感動。記者劉星君／攝影

屏東市永安社區關懷據點3年前是傳統型據點，曾一度面臨評鑑裁撤，在社區發展協會理事長温昇勳、總幹事李奕岑，兩人結合社工專業知識帶領下，讓據點從當初2名長輩，如今有40名長輩參與，現今要從1周開辦3天早上，今年7月擴大5個全天，展現服務量能，打造有溫度的陪伴。

走進永安社區關懷據點，長輩們眼神專注跟著台上街舞老師鬼鬼一舉一動，別懷疑，長輩們正在練街舞，要注意動作整體性、練習走位，休息時間，長輩們還不忘跟同學討論，熟悉舞蹈動作。永安社區今年首度參與縣府第三屆銀閃閃街舞比賽，正在為比賽加緊練習。

總幹事李奕岑說，據點推動不容易，她與理事長兩人是美和科大社工系同學，期盼藉由社工專業知識，讓據點跳脫傳統唱卡拉OK模式，從長輩需求出發，設計豐富多元課程，讓長輩延緩失能，在地老化。

「有溫度陪伴很重要」，李奕岑說，原本關懷據點只是在活動中心外的一個小角落，還要租用流動廁所，透過行動力改變，讓長輩社區認同，長輩一個帶一個加入，一開始還找不到志工，長輩願意走出來，志工願意主動參與。

永安社區關懷據點外一面大型花草牆，李奕岑進修考取園藝治療師，未來希望結合園藝課程，讓長輩們接觸泥土花草，讓長輩感受到他們也是被需要的。

理事長温昇勳說，據點課程豐富，看到長輩願意走出家門，還能站上舞台跳街舞，臉上堆滿笑容，內心感動滿滿。

屏東市永安社區發展協會關懷據點課程多元，近期長輩們準備參加縣府舉辦銀閃閃街舞比賽，加緊練習中。記者劉星君／攝影
屏東市永安社區發展協會關懷據點課程多元，近期長輩們準備參加縣府舉辦銀閃閃街舞比賽，加緊練習中。記者劉星君／攝影
屏東市永安社區發展協會展現有溫度陪伴，長輩們與街舞老師練完街舞開心合影。記者劉星君／攝影
屏東市永安社區發展協會展現有溫度陪伴，長輩們與街舞老師練完街舞開心合影。記者劉星君／攝影
屏東市永安社區發展協會關懷據點課程多元，近期長輩們準備參加縣府舉辦銀閃閃街舞比賽，加緊練習中。記者劉星君／攝影
屏東市永安社區發展協會關懷據點課程多元，近期長輩們準備參加縣府舉辦銀閃閃街舞比賽，加緊練習中。記者劉星君／攝影
屏東市永安社區發展協會展現有溫度陪伴，長輩們與街舞老師練完街舞開心合影。記者劉星君／攝影
屏東市永安社區發展協會展現有溫度陪伴，長輩們與街舞老師練完街舞開心合影。記者劉星君／攝影

街舞 社工 園藝

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