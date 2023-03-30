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坡地開發光電 屏東楓林村民吼「滾出去」

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
光電業者在屏東縣獅子鄉楓林村聚落上方坡地整地，上百村民連署要求停工，掛上「不要種電」白布條 。記者潘欣中／攝影
光電業者在屏東縣獅子鄉楓林村聚落上方坡地整地，上百村民連署要求停工，掛上「不要種電」白布條 。記者潘欣中／攝影

屏東縣獅子鄉楓林村一處農牧用地山坡地，光電業者承租近2公頃開發，村民見綠地大肆開挖成黃土，憂發生土石流危及部落安全，上百村民連署要求停工，廠商前天開說明會強調依法做水保工程，村民怒吼「滾出去」。縣府說，該案是200萬瓦以下、2公頃以下小型光電開發案，主管機關是城鄉發展處不是鄉公所，將嚴格把關。

楓林村長宋銘德說，地方支持光電開發政策，但不應選在聚落上方斜坡地，當地曾發生水災和土石流，原有水土涵養功能的綠地已被廠商開挖回填變成黃土地，居民擔憂再開發下去，將來恐成「第二個小林村」，已有上百村民連署要求停工，下月將開部落會議下「逐客令」，抗爭不會輕易停止。

議員李紀財強調，族人絕不同意因個人利益損害部落居民生命財產安全，也不允許影響到楓林村生態，要縣府還給部落一個公道，請開發廠商留給族人安全家園。

「一切程序依法申請！」開發廠商表示，開發案依法向縣府申請，目前處於水保工程施作收尾階段，土方覆蓋、植土復育等，皆依技術規範執行，設計強度和安全係數也有專業技師監督，確保下方聚落安全無虞。對村民要求停工訴求，業者表示，會持續溝通，化解疑慮。

縣府說，該案是200萬瓦以下、2公頃以下小型光電開發案，非電業法管理對象，地方主管機關是城鄉發展處工商科，開發案基地是容許開發的30度以下山級坡，水保工程施作完成後，將委由土木技師公會把關，檢查通過後核發完工證明，廠商才能進入後續的太陽能板建置階段。

主管 土石流 屏東縣

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