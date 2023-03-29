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高市立大同醫院慶13週年 陳其邁讚市民健康守護神

中央社／ 高雄29日電

高雄市立大同醫院今天舉辦13週年院慶，高雄市長陳其邁出席致賀，他說，大同醫院提供最好的醫療服務，尤其在COVID-19疫情期間不眠不休執行大量PCR採檢，守護市民的健康。

陳其邁致詞表示，大同醫院總是提供最好的醫療服務給所有市民，特別是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，晚上執行大量PCR採檢，大同醫護焚膏繼晷、不眠不休，大同醫院和市民唇齒相依，是市民健康守護神。

大同醫院委託高醫體系經營滿13年，陳其邁說，高醫服務範圍越來越大，智慧醫療也走得很前面。醫療必須以人為本，尤其像人類或許一、兩百年才碰到的大型感染，就是對醫療體系最好的考驗。高醫深入社區來提供市民最好的照顧，減少失能到促進健康，「真的是非常不簡單的一件事情。」

高雄醫學大學董事長陳建志致詞時表示，大同醫院是高醫承市府的期待，守護民眾健康的實踐場域。在現任及歷任院長的努力下，大同醫院在醫學研究、人才培育、醫療品質、數位轉型和社會關懷等各領域，均創下佳績。

高雄醫學大學校長楊俊毓說，高雄在地居民只要以小康家庭的支出水準，就能就近得到一級醫學中心等級的全方位醫療照護服務。

大同醫院院長傅尹志說，團隊持續優化醫療空間，3樓門診區、2樓第二加護病房、1樓健康管理中心與檢驗科抽血櫃台皆已完工。在智慧醫療部分，也率先啟用ICU智能白板整合醫護作業資訊，讓照顧病人的流程更好管理。

醫學 高醫 陳其邁

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