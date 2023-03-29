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高捷小港林園線土地變更案撤銷 檢討後重啟計畫

中央社／ 高雄29日電

高雄捷運小港林園延伸線即將動工，周邊農業區將進行區段徵收，但引發部分居民反彈。高市都委會今天審議決定撤銷原本啟動的都市計畫案，並有條件重啟都市計畫檢討。

高雄捷運小港林園延伸線相關工程已發包，即將動工，市府啟動沿線都市計畫專案通盤檢討，約171公頃農業區將變更為住宅區、商業區、產專區及公共設施等用地。但有部分地主擔心土地遭強行徵收，向市府表達反對意見。

高雄市都市計畫委員會今天召開第111次會議，決定參採民眾陳情意見同意予以撤銷，維持原都市計畫使用分區，並有條件重啟都市計畫檢討。

高雄市都發局會後新聞稿表示，此前公展說明會後已多次密集拜訪土地所有權人及里長，了解地主訴求及疑慮，並陸續辦理4場說明會，也多次重申就區段徵收有不同意見者，市府不納入都市計畫變更範圍，繼續維持農業區使用。

都發局強調，都委會雖撤銷原公告公開展覽的都市計畫案，經由市府辦理工作坊後，地主反映捷運周邊土地仍有檢討必要。

市府考量捷運RL4、RL5站區周邊，仍有多數土地所有權人同意辦理都市計畫變更及後續開發，且其同意變更的土地分布較完整，除不同意者不予納入都市計畫變更及區段徵收範圍，今年將重提都市計畫通盤檢討變更方案。

此外，高市都委會今天也審議通過亞灣2.0都市計畫變更。市府表示，將攜手國公營事業地主，透過獎勵企業進駐亞灣媒合平台、招商融資利息、房地租金補助等誘因，共同促成企業集團旗艦中心聚落，以及水岸開放多元使用等效益。

都市計畫 捷運 區段徵收

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