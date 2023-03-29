金門優秀青年68人獲表揚 李文良勉成為社會向上力量

今天是「329青年節」，救國團金門縣團委會特別在縣府舉辦「青年節優秀青年表揚大會」，由金門縣副縣長李文良頒獎表揚30位社會優秀青年、19位高中職、19位國中學校優秀青年，總計68位優秀青年，李文良期許透過這項活動形成良好的正能量，讓社會更正面，有更向上提升的力量，讓社會越來越好。

這項表揚活動今天下午在縣府多媒體簡報室舉行，包括李文良、縣府教育處長孫麗琪、救國團金門縣團委會主委陳金福、各鄉鎮長、各學校校長與得獎人的親屬都到場見證。

李文良在致詞時表示，「時代考驗青年，青年創造時代」，每一時代和年代都有些課題，等待著青年去學習，以及對於未來要去探索，鼓勵青年保持對世界的熱情、好奇與探索的心，透過探索累積能量，未來有好的發展，在自己的事業及工作，都能發光發熱，並找到自己熱愛的工作及價值。

曾榮獲88年金門地區優秀青年代表的孫麗琪則說，青年一代強過一代，長江後浪推前浪，期許優秀青年能在各行各業中，扮演好自己的角色，創造出屬於自已的價值，相信整個社會的正向成長和提升，就像今年優秀青年表揚主題「乘風破浪，青年好young」，祝福所有青年活出自信，進而提升金門地區正能量。

陳金福指出，青年投入社會，將讓社會更和諧更健康，期許社會優秀青年成為和平締造者、文化交流的推動者；中等學校優秀青年能更積極進取，推展社團活動，熱心公益，推展社會服務工作，學有專精，成為創新的青年，發揚救國團精神，保持熱忱的心，做好社會公益服務。

據了解，68名獲獎者中，衛福部金門醫院治療中心主任陳英傑獲全國表揚，其餘有學校教師、公務員、與各領域的菁英，當中新科議員許大鴻也獲獎，成為場內的亮點之一；另外金防部也有戰鬥工兵連上士副班長陳年強與金門守備大隊反裝甲連連長李俊嵩兩位菁英獲獎。