高捷林園延伸線周邊都計變更案撤銷 市府：檢討後重啟

高雄市都市計畫委員會今舉行第111次會議，針對行政院核定捷運小港林園線建設綜合規畫，日前啟動都市計畫的專案性通盤檢討，考量公展期間接獲眾多陳情意見，表示不同意都市計畫變更及參與區段徵收。都委會審決，參採陳情意見同意予以撤銷，維持原都市計畫使用分區，並有條件重啟都市計畫檢討。

高市府表示，行政院核定林園延伸線為供給性導向的計畫，透過捷運建設提供小港、林園區，安全、便捷且低碳環保的軌道運輸，並結合「大眾運輸導向TOD」發展策略，提升捷運運量，帶動地區加值發展；同時配合國家住宅政策，於RL4、RL5、RL6等站辦理TOD及土地開發時，納入社會住宅規畫，以利周邊產業園區員工可以就近居住及工作。

都發局長吳文彥指出，111年10月公展說明會後即多次密集拜訪土地所有權人及里長，了解地主訴求及疑慮，並舉辦了4場大規模說明會、發出8次新聞稿，回應地方民代、民眾訴求及疑慮，並多次重申就區段徵收有不同意見者，市府絕對會尊重民眾意願，不納入都市計畫變更範圍，繼續維持農業區使用。為促成較為完整街廓工區開發，又在今年3月舉辦4次工作坊，針對RL4、RL5周邊地主溝通，聽取民眾意見。

高雄市議員邱于軒批此次區段徵收猶如一場鬧劇，她收到100多民眾的陳情，這些民眾有強烈的財產被剝奪之感，市府有責任仔細說明區段徵收的公益性與必要性，不宜武斷、片面、粗暴的推行。

都委會最後雖議決撤銷原公告公開展覽的都市計畫案。主持都委會的副市長林欽榮表示，工作坊的溝通是有效的，市府絕不會強制民眾接受。市府考量捷運RL4、RL5站區周邊，仍有多數土地所有權人同意辦理都市計畫變更及後續開發，且其同意變更的土地分布較完整，為回應民意及配合行政院核定綜合規畫政策，捷運RL4、RL5站周邊農業區土地，除不同意者不予納入都市計畫變更及區段徵收範圍，維持農業區外，於今年度針對RL4、RL5站區周邊土地，重提都市計畫通盤檢討變更方案。