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高市協調66處工地設取水點 供民眾及公部門取用

中央社／ 高雄29日電

因應水情實施黃燈夜間減壓供水，高雄市政府今天表示，已協調高雄市建築工地提供地下開挖抽取的地下水，建置多達66處取水點，供民眾及各公家機關取用。

高雄市工務局今天透過新聞稿表示，市府工務局協調高雄市深開挖建築工地，以及高雄市營造業及不動產公會的配合，已於高雄市66處建築工地設置次級用水免費取水點，預估每日可供給達4679噸水量。

工務局表示，工地進行連續壁工程時，需要降低地下水位以維持土壓平衡，而抽取出的地下水仍可再利用。

抽取出的地下水，除供工地抑制揚塵，也可供消防局消防用水、養護工程處市區綠化植栽澆灌等公部門使用，同時也能就近提供民眾取用，作為家中洗掃、沖廁所需，減省自來水用量。取水點可上「高雄市旱災水情圖資平台」網站查詢。

此外，經濟部加工出口區管理處也啟動抗旱節水措施，包括推動廠商自主節水、規劃水源與取水地點、製作水情懶人包訊息、續辦專案節水輔導及實施水資源共享機制等，攜手園區廠商一同抗旱節水。

其中推動廠商自主節水部分，主要是呼籲區內各廠商加強節水目標10%以上，並請區內用水大戶逐週回報節水成效工作。此外，也協調中油公司高煉廠於旱災期間每日支援楠梓園區約2萬噸地下水及取水點。

為實施水資源共享機制，經濟部加工出口區管理處也請園區前10大用水戶於每日上午8時至10時停止進水，以利區內管末及小用水戶廠商進行儲水，達水資源分配共享目標。

高雄市 地下水 建築

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