金門縣閱讀力表現亮眼 共獲教育部12獎

金門縣文化局表示，縣立圖書館、金寧及烈嶼圖書館今天獲得教育部「整體閱讀力表現績優城市」等獎項，金沙鎮、金湖鎮圖書館也因閱讀力表現績優，得到肯定，共獲12個獎項。

教育部111年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告上午在國家圖書館舉行，由教育部次長林明裕頒獎，國家圖書館長曾淑賢報告全國閱讀力發展狀況並公布全國公共圖書館借閱排行榜，同時從全國各類型圖書館的營運統計分析全民閱讀力，公開表揚最具閱讀競爭力城市及閱讀力表現績優城市。

金門縣文化局發布新聞稿表示，公共圖書館（含縣立及鄉鎮圖書館）共榮獲12個獎項；縣立圖書館得到「整體閱讀力表現績優城市（縣市人口40萬以下組）」等5個獎項，其中，民眾每人借閱冊數3.9，名列第1。

金寧鄉、烈嶼鄉分別在人口2.2萬至3.7萬組、1萬至2.1萬組，獲得整體閱讀力表現績優獎項。此外，金沙鎮圖書館以每人到館次數4.73榮獲第1名佳績；金湖鎮圖書館以每人到館次數2.95得到第7名。

文化局長呂坤和、金寧鄉長楊忠俊及烈嶼鄉長洪若珊等人前往領獎。呂坤和表示，金門縣公共圖書館自2017年即獲教育部與國家圖書館大力支持推廣各項閱讀活動，並提供經費支持，這次再度獲獎，代表金門縣公共圖書館閱讀推廣成果深獲肯定；縣公共圖書館會持續改善閱讀環境，提升縣民閱讀力。