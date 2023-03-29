同仁這張照片李四川曝心聲 網笑：竟拿韓國瑜出來墊背

台北市副市長李四川今天在臉書表示，他昨天陪市長萬安市長參加「智慧城市展暨淨零城市展」的開幕心得，並與各國貴賓分享施政經驗，包括有沒有可能讓摩托車減量？火力發電排碳及風力發電綠能等問題。

不過李四川也在臉書自嘲，同仁幫他從後面拍照，才知道頭上頭髮已中空了，但「比較安慰的是還離韓市長有段距離，哈哈」。

李四川的貼文一出，網友也在臉書底下留言，「川伯好幽默」、「川伯到哪裏都發光發亮」，還有網友說，「韓市長看了也會會心一笑...」，還有網友笑「不忘拿韓市長出來墊背」。

李四川在臉書說，他與紐西蘭威靈頓議會議員Nicola Young、紐西蘭帕瑪市長Grant Smith、匈牙利布達佩斯副市長Gabor Kerpel-Fronius、英國愛丁堡議會議長Cammy Day、美國休士頓市議會議員Edward Pollard等舉行「智慧城市及淨零排碳」的高峰會，會中貴賓都分享城市施政經驗。

李說，英國愛丁堡議長問他，有沒有可能讓摩托車減量？會中也有貴賓提到火力發電排碳及風力發電綠能等問題。當然也有輕鬆一面，李說，他也邀請貴賓去逛逛台北夜市，享受美食，有膽量嚐試一下臭豆腐，最後在交換禮物後，相約再見。