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329青年節 金門辦春祭國殤公祭緬懷先烈與陣亡將士

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門各界春祭國殤革命先烈暨國軍陣（公）亡將士祭典今天上午10點多假太武山忠烈祠舉行，由縣長陳福海、金防部指揮官陳忠文中將共同主祭，典禮莊嚴隆重。記者蔡家蓁／攝影
金門各界春祭國殤革命先烈暨國軍陣（公）亡將士祭典今天上午10點多假太武山忠烈祠舉行，由縣長陳福海、金防部指揮官陳忠文中將共同主祭，典禮莊嚴隆重。記者蔡家蓁／攝影

今天是329青年節，金門縣各界今天上午到太武山參加「春祭國殤公祭革命先烈暨國軍陣（公）亡將士祭典」，向烈士靈位行上香、獻花，祭典莊嚴肅穆，大家向先烈表達無限的追思，也緬懷革命先烈為國犧牲，保家衛民之英勇精神。

金門各界春祭國殤革命先烈暨國軍陣（公）亡將士祭典在今天上午10點多假太武山忠烈祠舉行，由縣長陳福海、金防部指揮官陳忠文中將共同主祭，包括各鄉鎮長、縣府各局室主管、各機關單位首長、軍民官兵代表等都到場參與，共同向革命先烈與陣亡將士致意。

祭典上以唱國歌、上香、獻花、獻爵、獻饌、獻果、讀祭官讀祭文及行三鞠躬禮，向革命先烈以及入祀忠烈祠的將士致敬，場面隆重莊嚴。

金門縣政府表示，每年329青年節及九三軍人節當日，縣府都會在忠烈祠祭拜為國犧牲奉獻的忠烈英靈，緬懷烈士們的英勇事蹟，透過祭典的舉辦，讓後世子孫知道明白先賢先烈的犧牲，才有安定的家邦，社會得以穩定，國家方得以發展，所有的人民才得以安居樂業，深具歷史教育意義，記得烈士們的精神，也將他們的義行風範代代傳揚。

據了解，太武山公墓暨忠烈祠建於1952年，是1949年以來為國陣、公亡將士埋骨及祭祀之所。目前太武忠烈祠所祀的忠魂義士包括：陣亡將士、公亡將士、公陣亡民防自衛隊、抗日烈士、823砲戰殉職之中外記者等。

金門經歷戰火，有賴島上英勇的國軍和無數自衛隊的英雄前仆後繼，堅守崗位，為國捐軀，才能奠定今日富裕繁榮安居樂業的基礎，而為了感念這些先賢先烈的犧牲奉獻，地區每年均會定時舉行祭祀典禮，告慰英靈。

金門各界春祭國殤革命先烈暨國軍陣（公）亡將士祭典今天上午舉行， 。記者蔡家蓁／攝影
金門各界春祭國殤革命先烈暨國軍陣（公）亡將士祭典今天上午舉行， 。記者蔡家蓁／攝影
金門各界春祭國殤革命先烈暨國軍陣（公）亡將士祭典今天上午舉行，不少官兵弟兄也到場參與，緬懷先烈。記者蔡家蓁／攝影
金門各界春祭國殤革命先烈暨國軍陣（公）亡將士祭典今天上午舉行，不少官兵弟兄也到場參與，緬懷先烈。記者蔡家蓁／攝影
金門各界春祭國殤革命先烈暨國軍陣（公）亡將士祭典今天上午10點多假太武山忠烈祠舉行，由縣長陳福海、金防部指揮官陳忠文中將共同主祭。記者蔡家蓁／攝影
金門各界春祭國殤革命先烈暨國軍陣（公）亡將士祭典今天上午10點多假太武山忠烈祠舉行，由縣長陳福海、金防部指揮官陳忠文中將共同主祭。記者蔡家蓁／攝影

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