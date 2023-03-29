329青年節 金門辦春祭國殤公祭緬懷先烈與陣亡將士

今天是329青年節，金門縣各界今天上午到太武山參加「春祭國殤公祭革命先烈暨國軍陣（公）亡將士祭典」，向烈士靈位行上香、獻花，祭典莊嚴肅穆，大家向先烈表達無限的追思，也緬懷革命先烈為國犧牲，保家衛民之英勇精神。

金門各界春祭國殤革命先烈暨國軍陣（公）亡將士祭典在今天上午10點多假太武山忠烈祠舉行，由縣長陳福海、金防部指揮官陳忠文中將共同主祭，包括各鄉鎮長、縣府各局室主管、各機關單位首長、軍民官兵代表等都到場參與，共同向革命先烈與陣亡將士致意。

祭典上以唱國歌、上香、獻花、獻爵、獻饌、獻果、讀祭官讀祭文及行三鞠躬禮，向革命先烈以及入祀忠烈祠的將士致敬，場面隆重莊嚴。

金門縣政府表示，每年329青年節及九三軍人節當日，縣府都會在忠烈祠祭拜為國犧牲奉獻的忠烈英靈，緬懷烈士們的英勇事蹟，透過祭典的舉辦，讓後世子孫知道明白先賢先烈的犧牲，才有安定的家邦，社會得以穩定，國家方得以發展，所有的人民才得以安居樂業，深具歷史教育意義，記得烈士們的精神，也將他們的義行風範代代傳揚。

據了解，太武山公墓暨忠烈祠建於1952年，是1949年以來為國陣、公亡將士埋骨及祭祀之所。目前太武忠烈祠所祀的忠魂義士包括：陣亡將士、公亡將士、公陣亡民防自衛隊、抗日烈士、823砲戰殉職之中外記者等。