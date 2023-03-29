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屏東2大音樂品牌 4月墾丁、體育館接力開唱

中央社／ 屏東縣29日電

屏東2大音樂品牌「台灣祭」、「屏東三大日音樂節」，4月起將分別在墾丁大灣遊憩區、屏東縣立體育館接力開場，一南一北音樂盛事帶動觀光人潮。

屏東縣政府今天舉行記者會指出，台灣祭4月1日至3日在墾丁大灣遊憩區重磅搖滾登場；屏東三大日音樂節於4月7日至9日在屏東縣立體育館前草地熱力開唱。

縣府指出，台灣祭延續恆春半島獨立音樂精神，吸引超過數十萬的遊客與樂迷朝聖。今年增加至5個舞台，演出名單有deca joins、黃明志、玖壹壹、麋先生、董事長樂團及DJ羅百吉等金曲金音獎得主都來了，將掀起樂迷騷動。

另外，除了知名藝人，今年徵選吸引近300組樂團報名，其中有來自德國、菲律賓、越南、日本以及香港等國家，選拔出海內外45組樂團將在現場演出。同時舉辦「南方大唱」全國原創音樂大獎賽，有近200組樂團參賽，最後進入前10強的樂團也將在4月3日進行決賽。

縣府說，屏東三大日音樂節則接續在4月7日至9日在屏東縣立體育館草地開唱，音樂主題不論懷舊、搖滾、文青，不論年齡世代都能找到共鳴，可以看到銀髮熟齡樂迷來追憶青春，適合全家同樂。

今年屏東三大日音樂節第1天由回憶殺女神詹雯婷、平民天后徐懷鈺、郭靜、蕭閎仁；第2天有金曲歌后蔡健雅、蕭秉治、FEniX、Karencici、法蘭；第3天則有三金歌王盧廣仲、陳芳語、宇宙人、理想混蛋，都是深受樂迷引頸期盼的超強卡司。

屏東縣政府因應三大日音樂節活動人潮，4月8日及9日將會在仁愛路上搭設400吋大螢幕進行轉播，因此4月7日晚上10時起至4月10日清晨4時，屏東市仁愛路、勝利東路至公園路段將進行封路，以利硬體搭設及拆卸，呼籲民眾留意路況。

屏東縣政府 樂團 體育

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