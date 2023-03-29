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高捷R11高雄車站千坪商場招商 第4季重新開幕

中央社／ 高雄29日電

高捷R11高雄車站商場過往有超商等店家營運，目前統包合約已到期，將由墨凡公司接手規劃設計，高捷公司今天公布R11站商場新樣貌，店家也將陸續進駐，預計第4季正式開幕。

高雄捷運公司今天新聞稿表示，高捷R11站商場統包合約到期，由墨凡公司接手規劃設計，希望能複製經營及行銷美麗島商場的成功經驗，再次翻轉車站樣貌，吸引民眾停留休憩與消費，並增加捷運運量。

高捷公司指出，日前招商消息曝光後，已有不少品牌主動接洽，表達對商場主題定位的興趣與肯定，各店家將陸續進駐，整體商場預計第4季正式開幕。

隨著高雄車站周邊工程陸續完工與道路開通，商場將引進選物、餐飲、科技等業種，創造「集市效應」。視覺設計也以多彩、金屬、霓虹等個性設計元素為亮點，滿足主題性與多樣消費選擇。

高捷公司表示，未來商場規模合計坪數近千坪，招商正在進行中，希望能促進經濟熱度與扶植在地特色品牌，共同打造捷運新型商圈。

高捷 捷運

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