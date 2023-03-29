屏東縣公墓火警罹難消防員蕭翰隆 今入祀忠烈祠
屏東縣各界今舉行春祭，消防局隊員蕭翰隆今年2月26日處理恆春公墓火警時罹難，今舉行蕭翰隆烈士入祀忠烈祠儀式，縣長周春米擔任主祭，副縣長黃國榮暨縣府各單位主管，軍方代表陪祭，場面莊嚴隆重。典禮後，周春米向到場的烈士遺族及家屬代表每人獻上一朵白玫瑰表達慰問。
縣長周春米說，內政部與縣府皆已完成相關內部程序，藉由此次春祭將日前因公殉職的消防局蕭小隊長辦理入祀，對於縣內失去一名優秀的消防弟兄，她心中萬分不捨，為防範意外再次發生，後續縣府將盤點及檢討相關機制，並邀集縣內各鄉鎮市、公墓管理相關單位整合相關SOP，討論如何共同防範火災，因應清明節將至，也再次嚴禁民眾放火燃燒雜草，避免造成更多危險。
入祀的蕭翰隆烈士，屏東市人，1985年出生，投入消防救災救護工作近10年，服務屏東縣政府消防局第四大隊，服務期間蕭翰隆曾冒著火煙入室救人，成功將受困昏迷民眾救出；擔任潛水救援隊時，入龍鑾潭搜索，成功尋獲溺者大體；也曾克服環境障礙，架設繩索，順利援救跌落深谷傷者送醫；更曾接獲民眾攀登大山母山迷失受困時，克服天色昏暗不佳的情況，入山搜救，成功找到受困民眾，護送其下山。
不料在今年2月26日執行恆春鎮水泉十八公墓附近雜草火警救災勤務，縱使知悉任務險峻，仍秉持積極負責的態度執行，惟因風勢助長造成多處延燒，不幸英勇犧牲生命。
縣府民政處表示，春祭鄭重舉行因公殉職的消防局蕭小隊長辦理入祀，除感念國軍陣亡將士暨公殞烈士為國犧牲奉獻及發揚「慎終追遠、追念先祖」，代表縣府及縣民對為國捐軀烈士及死難同胞表達敬悼與緬懷，讓其英勇忠烈事蹟得以永流傳頌。
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