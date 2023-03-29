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五月天、阿妹、大港開唱輪番登場 高流獻應援燈光秀

中央社／ 高雄29日電

高雄今天起又要迎接多場演唱會，市府今晚將在高雄流行音樂中心一帶打造燈光秀，點亮每場演出的應援代表色燈光；市長陳其邁說，盼透過主題燈光秀讓歌迷留下美好回憶。

高雄1月到4月共有9場演唱會、23場次，共迎來42萬名歌迷。樂團五月天今晚將在世運主場館舉辦演唱會，4月1日同時有五月天、歌手張惠妹和大港開唱共3場大型演出。

市府運用愛河智慧燈光系統打造限定應援燈光，今晚開始點亮象徵每場演出活動的代表色；陳其邁今天特別打上粉紫色領帶，在市立大同醫院接受媒體聯訪時說，從3月29日至31日是五月天藍，4月1日、2日是大港橘，4月3日至5日是阿妹的迷幻紫跟平權彩虹。

陳其邁說，希望高雄的地標搭配天團演出，能讓歌迷留下深刻美好回憶，地點就在高流、愛河上的橋梁，都會隨著這些樂團來訪時候，標示當天高雄最重要的活動。

文化局也發布新聞稿表示，應援光效展演持續到4月5日，每晚7時至隔日凌晨1時；燈光串聯輕軌橋、高雄橋、中正橋、七賢橋、建國橋等橋體及河岸燈光，讓整座城市充滿演唱會熱鬧氛圍，演唱會後歌迷可至駁二藝術特區續攤，聽最強DJ放歌。

文化局長王文翠表示，歡迎民眾在演唱會後至愛河灣欣賞活動專屬光效，也到駁二藝術特區大義倉庫C8&C9廊道續攤，憑演唱會票根兌換餐酒聽音樂，體驗最海派的夜駁二派對。

高雄流行音樂中心執行長丁度嵐指出，這次五月天、阿妹及大港開唱在高雄接連登場，更有多組團體及歌手陸續宣告將前進高雄，代表高雄演唱會活動正蓬勃，高流會持續優化相關軟硬體設施，做好各項配套及服務。

演唱會 愛河 陳其邁

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