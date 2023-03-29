光電開發伸向屏東原民鄉 部落上百村民下「逐客令」

屏東縣原民獅子鄉楓林村1處的農牧用地山坡地，太陽能光電業者承租近2公頃申請開發，村民見到綠地經大肆開挖成黃土，憂心會發生土石流危及下方部落居民，上百村民連署要求停工，廠商昨晚召開說明會強調依法進行水土保持工程，安全無虞，還是無法讓村民安心，有村民怒吼：「滾出去！」楓林村長宋銘德說，下月將召開部落會議正式下達「逐客令」。

「我們支持光電開發政策，但不應該選在聚落上方的斜坡地上！」宋銘德說，光電廠商向縣府申請的楓林村開發案，開發區就位在一街之隔的部落正上方，以前就發生過水災和土石流，原有水土涵養功能的綠地，已被廠商開挖回填變成黃土地，居民無不擔憂再開發下去，將來恐成「第二個小林村」，已有上百村民連署要求停工，下月將召開部落會議下「逐客令」，不達目的，抗爭不會停止。

楓林村民連署反對也提出3個訴求，一是開發位置有違部落的安全性與集體權益，要求立即停工外，請研究轉型為有利無害的產業農地，二是開發案疑點重重，為何都沒有知會部落，族人直到看到挖土機開挖才知道有這項開發案，要求縣府公開各單位會簽意見資料，和審查會議紀錄及施工計畫書；三是為何鄉公所當初駁回申請，縣府為何還是同意開發，縣府為何同意在山坡地帶敏感區域許可開發，一旦發生土石流等嚴重災害，誰要負責。

獅子鄉縣議員李紀財強調，族人絕不容許因個人利益損害部落居民的生命財產安全，也不允許影響到楓林村的自然生態，要縣府還給楓林部落一個公道，請開發廠商留給族人一個安全家園。

開發廠商表示，開發案依法向縣府申請，目前處於水土保持工程施作的收尾階段，土方覆蓋、植土復育等水土保持工作均依技術規範執行，設計強度和安全系數，專業技師均採高標處理，下方聚落的安全無虞；對村民要求停工訴求，只能持續溝通，化解疑慮。