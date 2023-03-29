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高雄仁武特色遊戲場啟用 林欽榮：4年蓋百座特色公園

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
仁武特色遊戲場內獨創攀爬式沙坑，小小孩玩沙外也可爬上爬下練肌力。記者蔡容喬／攝影
仁武特色遊戲場內獨創攀爬式沙坑，小小孩玩沙外也可爬上爬下練肌力。記者蔡容喬／攝影

高雄仁武運動公園特色遊戲場今（29日）上午啟用，高雄市副市長林欽榮致詞表示，該特色遊戲場是市長陳其邁上任以來第27座特色公園，未來4年，市府還將增加百座特色公園，提供適合各年齡層休憩的開放空間。

仁武區位於高雄S科技廊帶上，未來有產業園區，是高雄市人口成長最快的區域，小朋友也愈來愈多，是未來高雄經濟發展很重要的地區。該啟用儀式上，立委林岱樺、市議員邱俊憲、黃飛鳳、江瑞鴻、張勝富及在地多位里長均出席。

該遊戲場位於4.57公頃的仁武運動公園內，占地0.15公頃，由市府投入1840萬元重新打造成共融式公園，去年8月動工，7個月時間完工，規畫設計過程納入社區居民參與，除了工業風攀爬主體架、攀爬式沙坑、鳥巢鞦韆，還提供輪椅無障礙使用的旋轉設施公園，從2歲到80幾歲都能共享。

此外，運動公園有網球、棒球及籃球場，併有大型室內外活動廣場及停車空間，鄰近行政中心及菜市場。遊戲場內有攀爬、跑步及平衡體能訓練設施。其中，攀爬網滑梯採環型設計，融入起伏跑酷概念，沙坑也有沙漏器，並結合綜合樂齡體健設施，適合阿公阿嬤一起同樂。

林欽榮說，針對各特色公園，養工處啟用後會進行監測，經半年來內部民調，全市27處特色公園的滿意度達90%，未來將朝不發生任何危險為前提去做，也希望百座公園往後在原高市區、縣區合理發展，會找專家學者和地方公民一起參與，讓特色公園成為高雄品牌。

出席啟用儀式的民進黨立委林岱樺也說，原高雄縣對公園需求數量更高，期待未來百座特色公園建設，可以分配多一點在原縣區，她也希望市府針對現有公園主動做體檢，高縣區有很多口袋型公園，有許多樹木應該修剪、樹根破損、公廁老舊等狀況，對於民眾最喜歡的運動器材，也一併做調整。

此外，林岱樺說，原縣區許多土地原已被劃定為公園預定區，都沒有被徵收，須重新檢討，盡快解編開發。如果市府預算不夠，也可將創生元素納入規畫討論，進一步爭取中央補助。

仁武特色遊戲場啟用，設計之初就納入公民參與，打造全齡共融遊戲場。記者蔡容喬／攝影
仁武特色遊戲場啟用，設計之初就納入公民參與，打造全齡共融遊戲場。記者蔡容喬／攝影
仁武特色遊戲場啟用，設計之初就納入公民參與，打造全齡共融遊戲場。記者蔡容喬／攝影
仁武特色遊戲場啟用，設計之初就納入公民參與，打造全齡共融遊戲場。記者蔡容喬／攝影
仁武特色遊戲場內獨創攀爬式沙坑，小小孩玩沙外也可爬上爬下練肌力。記者蔡容喬／攝影
仁武特色遊戲場內獨創攀爬式沙坑，小小孩玩沙外也可爬上爬下練肌力。記者蔡容喬／攝影
仁武特色遊戲場啟用，設計之初就納入公民參與，打造全齡共融遊戲場。記者蔡容喬／攝影
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運動 林岱樺 林欽榮

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