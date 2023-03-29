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揮別疫情陰霾 登革熱是新挑戰 高雄今年境外已5案

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高效能捕蚊燈是滅蚊利器。記者王慧瑛／攝影
高效能捕蚊燈是滅蚊利器。記者王慧瑛／攝影

新冠肺炎疫情趨緩、國門大開，許多民眾規畫出遊，近期東南亞登革熱疫情上升，台灣防登革熱壓力也上升。今年全國境外移入案例已有14例，其中高雄占5例，高雄市政府今辦防登革熱誓師，38個行政區同步動起來。

去年全國登革熱境外有68例、高雄占8例，去年本土20例，高雄占18例，另外2例在台中。高雄去年8、9月間出現本土登革熱疫情，18例集中在前鎮區，該一群聚案確診者沒出國史、同住家人也未出國，感染源不明。

衛生、環保、民政、勞工、教育等局處共組防疫團隊，今天上午舉辦150人誓師大會，在副秘書長陳盈秀見證下，宣布38個行政區同步巡檢啟動。

高雄市衛生局長黃志中說，今年目前雖無本土疫情，還是不能大意，預估入夏後會是嚴峻挑戰，必須加強地方防登革熱意識，高雄訂每周三為防登革熱日，結合社區力量，加強清除積水容器、髒亂點，嚴防爆發本土登革熱疫情。環保局、衛生局今天也說明滅蚊利器，包含使用高效能捕蚊燈監控，搭配高溫沖刷溝壁蟲卵，多管齊下降低社區病媒蚊密度。

高雄市有國際空港、大型海港，大量國際移工及旅客往返，高雄氣溫、環境適合埃及斑蚊及白線斑蚊分布，加上高度都市化，人、住宅稠密，都會地區埃及斑蚊分布密度是台灣之冠，登革熱盛行率居高不下。

高雄市2015年登革熱案例衝上1萬9723例，當年有112人因病死亡，高雄市近年調整防疫策略，以決戰境外、醫療整合、法治教育及社區防疫為主軸，有效阻絕登革熱病毒於境外，一度維持26個月零本土登革熱病例，直到去年7月才又出現本土案例。

高雄市衛生局副局長潘炤穎說，通常梅雨季過後，5、6月進入流行期，病例高峰則在入秋之後。今年雨水少，戶外側溝、空地、空屋等積水情況減少，因為缺水、限水等壓力，民眾會在家中儲水，若沒有做好加蓋等措施，易成為防登革熱死角。

高雄市政府訂每周三為登革熱日，緊盯往年登革熱疫情較嚴峻的三民、鳳山、前鎮、鳳山、鼓山、苓雅、左營等熱區，串聯里鄰志工等力量，鎖定空地、空屋、菜園、陽性水溝、地下室、公園綠地等列管髒亂點，加強環境清潔及滅蚊作業。

一旦感染登革病毒，經3至8天潛伏期後就可能發病，症狀為發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛，出疹嚴重甚至會造成異常出血。登革熱快篩15至20分鐘可知結果，民眾若出現上述症狀，採集病患血液透過快速檢驗試劑能及早診斷。

移工宿舍大門口貼有防登革熱宣導告示，透過多語文宣做提醒。
移工宿舍大門口貼有防登革熱宣導告示，透過多語文宣做提醒。
廠商人員透過高溫水柱執行溝壁沖刷蟲卵作業，要降低社區病媒蚊密度。記者王慧瑛／攝影
廠商人員透過高溫水柱執行溝壁沖刷蟲卵作業，要降低社區病媒蚊密度。記者王慧瑛／攝影
高雄市議員陳致中（中）今天上午也一同見證防登革熱大會師行動。記者王慧瑛／攝影
高雄市議員陳致中（中）今天上午也一同見證防登革熱大會師行動。記者王慧瑛／攝影
樹洞可能積水，也是防蚊不可忽略的細節處。記者王慧瑛／攝影
樹洞可能積水，也是防蚊不可忽略的細節處。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府副祕書長陳盈秀說，近期東南亞登革熱疫情上升，台灣防登革熱壓力上升，呼籲市民要提高警覺。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府副祕書長陳盈秀說，近期東南亞登革熱疫情上升，台灣防登革熱壓力上升，呼籲市民要提高警覺。記者王慧瑛／攝影
高雄市衛生局長黃志中（中）說，近期東南亞登革熱疫情上升，台灣防登革熱壓力上升，市民不能輕忽。記者王慧瑛／攝影
高雄市衛生局長黃志中（中）說，近期東南亞登革熱疫情上升，台灣防登革熱壓力上升，市民不能輕忽。記者王慧瑛／攝影
高雄市疾管處長謝米枝（右一）說明高效能捕蚊燈監控方式。記者王慧瑛／攝影
高雄市疾管處長謝米枝（右一）說明高效能捕蚊燈監控方式。記者王慧瑛／攝影
廠商人員透過高溫水柱執行溝壁沖刷蟲卵作業，要降低社區病媒蚊密度。記者王慧瑛／攝影
廠商人員透過高溫水柱執行溝壁沖刷蟲卵作業，要降低社區病媒蚊密度。記者王慧瑛／攝影
高雄市衛生、環保、民政、勞工、教育等局處共組防疫團隊，今天舉辦150人誓師大會，在副秘書長陳盈秀見證下，宣布38個行政區同步巡檢啟動。記者王慧瑛／攝影
高雄市衛生、環保、民政、勞工、教育等局處共組防疫團隊，今天舉辦150人誓師大會，在副秘書長陳盈秀見證下，宣布38個行政區同步巡檢啟動。記者王慧瑛／攝影

登革熱 高雄市 衛生局

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