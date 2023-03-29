春假來高雄聽演唱會 商圈夜市優惠券連12天發送

連假前夕，高雄幾場大型演唱會率先開唱，今（29日）起五月天、阿妹、大港開唱等大型演唱會將在高雄接力登場，4月1日連假首日更是3場齊發，百家特色店家及12處百貨商場推出「高雄夜chill處」專案，歌迷憑票即可享有店家贈送優惠餐飲，3月28日起一連12天、共16天在指定捷運站發送商圈夜市優惠券，5月底前可在45處商圈夜市合作店家使用，加倍好康回饋歌迷、帶動商機。

經發局長廖泰翔表示，市府跨局處配合演唱會經濟推動「加食延暢」優惠，經發局自1月起積極串聯店家與百貨推出「高雄夜chill處」優惠，共有逾百特色餐酒館、酒吧、宵夜加入，讓歌迷朋友演唱會後憑票續攤吃宵夜。

廖泰翔指出，為導流人潮到商圈夜市，3月17日起配合韓國超人氣女團BLACKPINK高雄演出，聯合45處商圈夜市加碼推出「商圈夜市優惠券」活動，市區各大知名夜市都大排長龍，旗后商圈等特色商圈店家業績也至少成長3成。經發局精心盤點港邊開唱等8條私房路線遊程，歡迎歌迷朋友提早規畫，深度體驗港都人文風情。

旗后商圈發展協會理事長陳昱宏說，本周末旗津沙灘吧將在4月1日至4日推出「春島沙灘音樂祭」，邀請百大DJ Naeleck演出，網路報名免費入場，名額有限、額滿即止。歡迎歌迷朋友5天連假安排來旗津吃美食、享受微涼海風和音樂。

經發局說明，經發局配合演唱會推出「高雄夜chill處」、「商圈夜市優惠券」兩大活動，歌迷朋友只要出示票根即享有兩大優惠。憑指定演唱會票根在凱旋、三多、中央公園、美麗島、高雄車站、凹子底、巨蛋、左營/高鐵、鹽埕埔、西子灣、信義國小、鳳山站等12處捷運站兌換商圈夜市優惠券，5月底前可在45處商圈夜市使用，更多資訊請至加食延暢官網查詢。

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