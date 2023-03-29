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愛河燈光秀應援演唱會！五月天aMEI大港開唱各有專屬色

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
愛河燈光應援演唱會展現代表色，圖為大港開唱人生橘光效。圖／高雄市文化局提供
愛河燈光應援演唱會展現代表色，圖為大港開唱人生橘光效。圖／高雄市文化局提供

高雄3月29日起迎來多場大咖演唱會！歌壇天后張惠妹、天團五月天，還有每年聽團仔必朝聖的大港開唱，都即將在高雄登場。為響應多元音樂盛事，高市府運用愛河智慧燈光系統打造最強限定應援燈光，今晚7點正式點亮象徵每場演出活動的代表色，期間限定應援光效展演持續到4月5日。

高雄市長陳其邁表示，為了迎接大咖巨星與大批歌迷到來，今天起至4月5日，以活動專屬特色光效點亮高雄流行音樂中心和愛河沿岸，讓五月天藍、aMEI演唱會的迷幻紫和平權彩虹、大港開唱人生橘，在橫跨愛河水岸六座橋體及高流建築綻放，讓整座城市充滿演唱會熱鬧氛圍。

高雄市文化局長王文翠表示，愛河智慧燈光今晚7時點燈，亮起象徵活動的專屬代表色，燈光連動愛河水岸及多座橋體，以愛河化身為城市最強的演唱會應援，讓整座城市和歌迷一起律動，迎接喜愛音樂的朋友。歡迎民眾在演唱會後至愛河灣欣賞活動專屬光效，也到駁二藝術特區大義倉庫C8 & C9廊道續攤，憑演唱會票根兌換餐酒聽音樂。

高雄流行音樂中心執行長丁度嵐指出，高雄擁有全台最完整各類型演出場館，高流積極主動邀約不同類型及規模的音樂人來高雄演出，高雄不僅具備可容納５萬人的主場館、萬人的巨蛋，到中型約5千人的高流海音館、千人的WAREHOUSE，甚至是戶外的港區音樂祭活動等優質空間及場域。這次五月天、阿妹及大港開唱在高雄接連登場，更有多組團體及歌手也陸續宣告將前進高雄。高流會持續優化相關軟硬體設施，做好各項配套及服務，歡迎更多音樂人來高雄演出。

文化局表示，今晚起愛河智慧燈光串聯輕軌橋、高雄橋、中正橋、七賢橋、建國橋等六座橋體和河岸燈光進行連動，透過燈光程式讓愛河亮起代表活動的專屬色彩，讓整座城市充滿演唱會熱鬧氛圍。愛河演唱會期間限定燈光展演，3月29日起至4月5日每晚7時至隔日1時。3月29日至31是五月天藍；4月1日、2日是大港開唱人生橘；4月3日至5日是阿妹迷幻紫、平權彩虹。

aMEI演唱會代表色迷幻紫光效。圖／高雄市文化局提供
aMEI演唱會代表色迷幻紫光效。圖／高雄市文化局提供
愛河智慧燈光將於3月29日晚間7時點燈，亮起象徵活動的專屬應援色彩。圖／高雄市文化局提供
愛河智慧燈光將於3月29日晚間7時點燈，亮起象徵活動的專屬應援色彩。圖／高雄市文化局提供
愛河燈光應援演唱會展現代表色，圖為五月天藍光效。圖／高雄市文化局提供
愛河燈光應援演唱會展現代表色，圖為五月天藍光效。圖／高雄市文化局提供
aMEI演唱會代表色平權彩虹光效。圖／高雄市文化局提供
aMEI演唱會代表色平權彩虹光效。圖／高雄市文化局提供

愛河 演唱會 大港開唱

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