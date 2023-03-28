台電拜會陳福海 提汰換金門塔山電廠2機組穩定供電

台電公司金門區處處長黃甘杏等人今午拜會金門縣長陳福海，提出塔山電廠二期機組已運轉達20年，台電著手規劃機組汰換計畫，希望讓發電結構低碳化，提升穩定供電品質。對此，陳福海表示認同，也強調現在就是把金門基礎電力建設做好，善用金門的地理區位讓百姓過好日子。

黃甘杏今天下午偕同副處長蔡四海及塔山電廠廠長楊清煌等人到金門縣政府拜會陳福海，縣府由工務處長黃儒新及建設處長張瑞心等人在場陪同。

黃甘杏說明，因應4 月1 日起電價調漲，台電金門區處已主動拜訪用電大戶，針對行業用電特性提供移轉尖峰用電之建議，均獲得良好的迴響，希望此次的尖峰用電時間帶挪移，能在不影響企業產程與用電品質下，減少電價調整的衝擊，並利用節電措施及台電提供的需量反應措施來節省電費。

對此，陳福海也表示，將責成各單位建立用電機制檢討用電方式，另外，他也提醒電箱上還是要有些視覺美感，請台電公司可規劃利用金門的意象元素等方式美化電箱。

此外，台電金門區營業處持續辦理包含防災型線路地下化、老舊電纜電線汰換、變電站開關更換、配電饋線全面自動化、裸露設備被覆化等工作，以提供地區民眾及產業優質穩定的電力；陳福海也表示感謝台電對金門的努力與用心，從金門沒有像台灣這樣發生大規模停電，就可以知道台電對金門的用心與努力。

陳福海說，他下鄉走訪過程中看到不少問題，像是架空的線路都沒恢復、人孔蓋路平、電箱美化等問題，陳福海也希望與台電、中華電信不分你我，為了金門好，一起來努力、溝通，創造雙贏。

楊清煌表示，塔山電廠二期機組從民國92年即開始商轉達20年，原廠家英國MB已停產，備品取得困難，嚴重影響機組可靠度，為利節能減碳並增加機組效率，台電同時著手規劃機組汰換計畫，期使發電結構低碳化，並提升供電能力與穩定供電品質，為爾後供電需求成長做好準備。