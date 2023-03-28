金門大橋怎麼拍最美？縣府上網徵選最佳打卡點

金門大橋在去年10月底通車，成為旅客來金門必遊的景點。為推廣金門大橋之美，金門縣政府觀光處從今日起在臉書粉絲團「樂遊金門」舉辦最佳打卡點的徵選活動，邀請民眾為心目中最美的金門大橋打卡點按讚並留言，即可參加抽獎。

金門大橋通車後，為民眾帶來便捷的交通，也帶來不少觀光人潮，更成為攝影師的拍攝題材之一，他們以專業的攝影角度，發現多處金門大橋取景點位，如可將戰車一同入鏡的慈湖三角堡、能俯拍整座大橋的麒麟山森林公園、落日與大橋同框的湖下蚵管哨、以及步行上橋近距離拍攝獨有的高粱穗心型橋塔等，在社群上刮起一股拍大橋的風潮。

金門縣府觀光處長李銘培表示，金門有著得天獨厚的地理環境及自然景觀，多元的拍攝題材，吸引許多攝影師專程前來捕捉美景，現在有了金門大橋這座地標，為金門可看性又添上一筆，期待來自世界各地的攝影師到金門享受攝影樂趣，留下豐富的作品。