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鳳山民間儲能場案喊卡 高雄市府通過審查要點

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄市經發局長廖泰翔表示，針對併網型儲能系統通過審查要點，將協助儲能場業者另覓搬遷地點。記者蔡容喬／攝影
高雄市經發局長廖泰翔表示，針對併網型儲能系統通過審查要點，將協助儲能場業者另覓搬遷地點。記者蔡容喬／攝影

高雄鳳山牛稠埔儲能場民間投資案遭在地居民強烈反彈要求撤遷，市府經發局長廖泰翔今下午在市政會議後表示，市府已通過「併網型儲能系統設置審查要點」，確立地方政府權責，除主管機關經發局，也會納入都發局、消防局等局處意見，進行相關審認程序。

針對鳳山牛稠埔儲能廠案，考量當地的人口稠密性，以及未來區域經濟發展的因素，該案不符合審查要點的相關規定，將協助業者另覓遷場地點，經發局會積極進行後續協助。

三地集團表示，目前尚未收到市府公文或訊息通知，內部將再研議後續如何進行，但會同步辦理備案，如有合適地點，就會搬遷，但找土地有一定難度，仍需要政府加以協助。

此外，對於里民提出的聯合建議書，廖泰翔說，後續會依居民意見進行整體性的規畫，創造生活和產業的雙贏。

廖泰翔表示，該要點才剛通過，針對併網型儲能案場相關案件進行規範，如在鄰近住宅區的甲乙種工業區申請，將進行相關規範，除主管機關經發局，也會納入都發局、消防局等局處意見，進行相關審認程序。

此外，該要點針對住宅區，將要求儲能場申請案與建物距離，須增加到30公尺以上，加強對居民和住戶的保障。

高雄市

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