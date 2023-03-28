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高雄兒童節禮物再加碼 前三胎都可領3萬元

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右）兒童節前夕宣布「333」生育津貼加碼政策，第一、二胎從2萬元增加到3萬元。記者蔡容喬／攝影
高雄市長陳其邁（右）兒童節前夕宣布「333」生育津貼加碼政策，第一、二胎從2萬元增加到3萬元。記者蔡容喬／攝影

高雄市兒童節前夕宣布「333」生育津貼利多，市長陳其邁今在市政會議後表示，只要符合父或母一方設籍高雄市滿1年的新生兒，4月1日起第一胎、第二胎各加碼1萬元，分別調升為3萬元，第三胎（含以上）維持每名3萬元，支持育兒家庭。

高雄市生育津貼原本是第一胎可領2萬元、第二胎領2萬元、第三胎（含以上）每名3萬元，市府加碼編列預算達4.7億元，將一、二胎分別調高到3萬元，希望爸媽初為人父時，能給予更多支持。

陳其邁表示，不管生育或坐月子，對現在年輕家長都是很大負擔，坐月子做好做滿，也要超過10萬元以上，「沒有第一胎就沒有第二胎」，第一胎就加碼，對年輕爸媽才是看得到、也吃得到。

陳其邁說，高雄市爸媽如果不領生育津貼，也可另選免費坐月子到府服務，減輕媽媽負擔。第一胎120小時費用等於3萬元，第二胎160小時是4萬元，第三胎240小時等值是6萬元服務，因此坐月子到宅服務是更聰明的選擇。

尤其，市府之前也針對中低收入戶與低收入戶弱勢族群提出優惠，可併領生育津貼與到宅服務的優惠措施。此外，還有公辦24小時定點計時臨托服務，今年起全面補助孕婦產檢交通補助，並提高公托補助等，實質減輕育兒家庭負擔。

不過，觀察高雄市近5年新生兒出生人數，從106年2萬260人一路下滑，至111年創下1萬6133人新低，市府催生政策多管齊下，似難挽救遇見低迷的出生率。

高雄市社會局局長謝琍琍表示，今年以來已有將近3100位來報戶口、申請托育津貼，與去年同期相比已有增加，未來兩年生育人數應有回升，市府樂觀看待。

陳其邁說，市府有多元配套方案，包含產檢到坐月子到托育，希望能夠提供完整支持，讓年輕爸媽願意生、能夠養，也符合蔡總統0到6歲國家一起養的政策，生育津貼只是其中一環，但坐月子中心收費都很高，年輕父母第一胎都惜命命，希望政府能夠再增加補助。

社會局副局長葉玉如說，從送托率看，自行照顧幼兒比例仍高達8成多，這幾年積極增加公托資源，針對新生兒數超過兩百人的行政區優先布設，目前已布建53處，4年內將達85處，讓父母沒有後顧之憂。

育有2歲半男童的陳媽媽正懷上第二胎，可望領到市府最新加碼的育兒津貼，她表示市府該政策對催生的鼓勵意味大，認為公托環境可以再增加，因為在人口密度較高的行政區，還是有很多父母抽不到公托，只能多花錢送私托或拜託家中長輩照顧。

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