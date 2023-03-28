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清明潤餅裡的這項食材最危險 台南抽檢不合格率4成

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
嘉市議員張秀華服務處日前包潤餅，準備的餡料道地又彭湃。圖／嘉市議員張秀華提供
嘉市議員張秀華服務處日前包潤餅，準備的餡料道地又彭湃。圖／嘉市議員張秀華提供

清明應景食品中，哪一樣最容易出包？台南衛生局在清明連假前，抽檢市售應景食品，共計檢驗71件，其中有兩件花生粉不合格，都是黃麴毒素等真菌毒素超標，有可能損傷人體肝腎，提醒民眾在選購時，最好選購完整包裝或真空包裝產品，且以小包裝為佳，開封後應置放於密封罐並於冰箱低溫保存，並儘快食用完畢。

衛生局表示，這次抽檢的食品中，花生粉共有5件，其中兩件不合標準，一件被檢出黃麴毒素及赭麴毒素A超出限量規定，其中赭麴毒素A超標4倍以上，另一件則是黃麴毒素超標，其中黃麴毒素A1超標兩倍。

衛生局表示，依食品安全衛生管理法規定，已要求販售業者下架商品，同時將追查供貨來源，已查出兩家業者分別是台南市與屏東縣，會再由主管機關前往抽查同類產品。

針對民眾祭清明節祀常備的三牲五果及潤餅等食材，台南市政府衛生局前往傳統市場、超市、賣場、餐飲業等場域抽驗潤餅皮、油麵、豆製品(豆干、豆干絲等)、豆芽菜、花生粉、素食製品及三牲等，共71件；檢驗項目包括動（植）物性成分、防腐劑、著色劑、殺菌劑、漂白劑、衛生指標菌、真菌毒素等項目，檢驗結果69件符合規定。

衛生局提醒，黃麴毒素及赭麴毒素A都是一種黴菌毒素，具有明確的肝毒性及腎臟毒性。台灣氣溫高溫多濕，利於黴菌生長，花生、玉米、米、麥、堅果類、蓮子及咖啡等穀豆類食物易受真菌毒素污染，食品業者應特別注意花生等榖豆類食品的貯存、運輸及販售過程。

而消費者選購蓮子、花生及堅果類等食品，最好選購完整包裝或真空包裝產品，且以小包裝產品為佳，開封後可置放於密封罐貯存，並於冰箱低溫保存，並儘快食用完畢。

衛生局 超標 台南

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