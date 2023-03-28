陳其邁兒童節前夕祭出新福利 高雄生育津貼從223調為333

高雄市去年出生數降到1萬6千，為拉抬低迷的出生率，高雄市陳其邁今天下午將公布新的育兒政策，包含生育津貼從223調為333，4月1日即生效。

高雄市生育數106年是2萬0107人，隔年即跌破2萬大關剩1萬9447人，之後便直直落，去年是1萬6133人。為完善高雄生育政策與福利，高雄市選在兒童節前夕，市政會議通過追加預算，市政會議後將對外宣布「好孕成三 生育津貼再加碼」政策，生第一、二胎從2萬元增加為3萬元，112年4月1日後出生的寶寶及家長，即可享這項福利。

為鼓勵市民生養，高雄市去年除加碼準公共托育補助，擴大孕婦產檢交通補助，今年起也讓經濟弱勢產婦生育津貼及坐月子到宅服務補助可以一起領。生育津貼部分，過去第一胎、第二胎金額為2萬元，第三胎以上3萬元，若不領生育津貼，可選擇坐月子到宅服務，新政策等於是將各胎生育津貼補助拉平，鼓勵年輕人多生育。

市議員邱于軒是三寶媽，她直言，給生產津貼小確幸誘因有限，萬物齊漲、普遍低薪的年代，根本還是營造敢生敢養環境，孩子出生後才是挑戰的開始。她建議可研議給凍卵補助更實際，她觀察，最近參加婚禮發現新娘年紀極端，不少新人的花童是2隻狗，已抱定不生，有主婚人霸氣開出「生第三胎送一棟房」。

市議員黃文益說，人口成長有許多努力面向，生育津貼加碼是其中一環，物價指數節節升高，經濟壓力讓年輕夫妻對生育卻步，除了生育，還有後續養育和教育，一整套生育策略，政府都要拿出態度，先幫年輕人想到，表達最大善意與支持度。

對於補助凍卵是否可行，市府官員表示，國外調查顯示，凍卵有用上機會僅10%，生育不再是人生必要清單，從生育的身體轉變為生產的身體，年輕一輩更重視自我實踐，養兒育女不再是人生必經過程，補助凍卵不見得能墊高為出生率。