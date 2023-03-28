金門佛教會連4年捐20萬給更保會 盼協助更生人迎向新生

福建省金門縣佛教弘法基金會暨海印寺今天在性海法師的帶領下，慨捐新台幣20萬元給福建更生保護會，這是該基金會連續4年捐助經費給更生保護會，性海法師表示，海印寺長期以來都很關心弱勢，期待未來一起在行善的路上攜手共進，幫助更多的弱勢更生人及其家庭。

捐贈儀式由更保會董事長鄭銘謙（福建高等檢察署金門檢察分署檢察長）、常務監察人辜儀芳（法務部會計處處長）代表受贈，現場及線上並有法務部保護司副司長陳佳秀及二會的董事、監察人等共同觀禮。

鄭銘謙表示，金門及馬祖都有很多熱心公益的人士與團體，踴躍的捐款反應了對更生保護工作的重視，有這些愛護與支持，讓該會在執行輔導業務上更加充滿信心，活動現場備有入監創辦技訓班的麵線成品與佛教弘法基金會等來賓分享。

性海法師表示，海印寺所有的善款都是善心人士來點燈或捐贈的，善款要善用，海印寺長期以來都關心社會上的弱勢團體，更生人也需要被關心，社會上如果有10分之1的更生人改變，那受影響的絕對不是只有這些人，包括他們的家庭、親朋好友等，及他所帶來的社會的正能量；「日日向東走，回頭便是西」，希望更生人都能知道社會有在關心他們，不要輕易放棄自己，要勇於改變自己，有朝一日也能成為社會的助力。