快訊

馬英九赴南京總統府參觀 大批民眾爭睹驚呼：比電視裡的好看！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門佛教會連4年捐20萬給更保會 盼協助更生人迎向新生

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
性海法師表示，海印寺長期以來都很關心弱勢，期待未來一起在行善的路上攜手共進，幫助更多的弱勢更生人及其家庭。記者蔡家蓁／攝影
性海法師表示，海印寺長期以來都很關心弱勢，期待未來一起在行善的路上攜手共進，幫助更多的弱勢更生人及其家庭。記者蔡家蓁／攝影

福建金門縣佛教弘法基金會暨海印寺今天在性海法師的帶領下，慨捐新台幣20萬元給福建更生保護會，這是該基金會連續4年捐助經費給更生保護會，性海法師表示，海印寺長期以來都很關心弱勢，期待未來一起在行善的路上攜手共進，幫助更多的弱勢更生人及其家庭。

捐贈儀式由更保會董事長鄭銘謙（福建高等檢察署金門檢察分署檢察長）、常務監察人辜儀芳（法務部會計處處長）代表受贈，現場及線上並有法務部保護司副司長陳佳秀及二會的董事、監察人等共同觀禮。

鄭銘謙表示，金門及馬祖都有很多熱心公益的人士與團體，踴躍的捐款反應了對更生保護工作的重視，有這些愛護與支持，讓該會在執行輔導業務上更加充滿信心，活動現場備有入監創辦技訓班的麵線成品與佛教弘法基金會等來賓分享。

性海法師表示，海印寺所有的善款都是善心人士來點燈或捐贈的，善款要善用，海印寺長期以來都關心社會上的弱勢團體，更生人也需要被關心，社會上如果有10分之1的更生人改變，那受影響的絕對不是只有這些人，包括他們的家庭、親朋好友等，及他所帶來的社會的正能量；「日日向東走，回頭便是西」，希望更生人都能知道社會有在關心他們，不要輕易放棄自己，要勇於改變自己，有朝一日也能成為社會的助力。

福建更生保護會稍後也召開「第10屆董事暨常務董事第4次聯席會議」，會中分享了去年的工作成果，包括疫情紓困關懷、貢糖技訓班、輔導就業、就學以及職前「一般安全衛生教育訓練」等特別的保護成果，同時通過兩項提案，該會將持續深化法務部貫穿式司法保護政策，提昇輔導質量，幫助更生人順利重返社會。

福建更生保護會今天也召開「第10屆董事暨常務董事第4次聯席會議」，由更保會董事長鄭銘謙主持。記者蔡家蓁／攝影
福建更生保護會今天也召開「第10屆董事暨常務董事第4次聯席會議」，由更保會董事長鄭銘謙主持。記者蔡家蓁／攝影
福建省金門縣佛教弘法基金會暨海印寺今天在性海法師的帶領下，慨捐新台幣20萬元給福建更生保護會，與會人員合影。記者蔡家蓁／攝影
福建省金門縣佛教弘法基金會暨海印寺今天在性海法師的帶領下，慨捐新台幣20萬元給福建更生保護會，與會人員合影。記者蔡家蓁／攝影

更生人 福建 金門 捐款

延伸閱讀

金門大橋徵選最佳打卡點 粉專留言抽好禮

和尚走入美食街「化緣」勸戒肉食素？網友教一點分辨假和尚

影／紅會兩岸救援任務遇濃霧攪局 延誤2小時險回不來

金門民眾去年遭詐騙1.1億 陳福海「獻聲」防詐宣導

相關新聞

陳其邁兒童節前夕祭出新福利 高雄生育津貼從223調為333

高雄市去年出生數降到1萬6千，為拉抬低迷的出生率，高雄市陳其邁今天下午將公布新的育兒政策，包含生育津貼從223調為333...

金門佛教會連4年捐20萬給更保會 盼協助更生人迎向新生

福建省金門縣佛教弘法基金會暨海印寺今天在性海法師的帶領下，慨捐新台幣20萬元給福建更生保護會，這是該基金會連續4年捐助經...

金門大橋「這幾處」必拍！落日美景、浪漫心型橋塔皆上榜

去年10月通車的金門大橋因造型獨特，吸引許多攝影師及旅客拍攝打卡。為推廣金門大橋之美，金門縣政府觀光處舉辦打卡點徵選活動...

高雄鳳山居民要儲能場撤離 業者聲明政府提供覓地協助

三地集團旗下子公司在高雄鳳山牛稠埔投資興建170MW儲能場，遭居民強烈反彈要求撤離，今上午由里長代為遞送聯合建議書給市府...

高市阿公、阿嬤來練肌力 8周過關可獲驚喜小禮

肌力減弱是危害老人健康的警訊，高市衛生局為讓長輩活得健康，4月1日起至10月30日辦「雄健康」銀髮健身俱樂部肌力自我挑戰...

霧台谷川大橋屢傳墜橋憾事 公路局加高護欄安部落人心

2009年莫拉克風災重創南台灣，依賴台24線出入的屏東縣霧台鄉受創嚴重，公路總局重建霧台谷川大橋，高99公尺的橋墩為全國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦