金門大橋「這幾處」必拍！落日美景、浪漫心型橋塔皆上榜

去年10月通車的金門大橋因造型獨特，吸引許多攝影師及旅客拍攝打卡。為推廣金門大橋之美，金門縣政府觀光處舉辦打卡點徵選活動，邀民眾為心中最美的大橋打卡點位按讚。

金門縣觀光處今天發布新聞表示，金門大橋通車後，為民眾帶來便捷的交通和觀光人潮，也成為攝影師取景的絕佳題材。透過攝影同好的鏡頭，大橋取景點位曝光，例如，可將大橋與戰車同時入鏡的慈湖三角堡、能俯拍整座大橋的麒麟山森林公園、落日與大橋同框的湖下蚵管哨以及步行上橋近距離拍攝獨有的高粱穗心型橋塔等，在社群上刮起一股大橋拍攝風潮。

觀光處長李銘培表示，金門有著得天獨厚的地理環境及自然景觀，多元的拍攝題材，吸引許多攝影師專程前來捕捉美景；現在有了金門大橋這座地標，為金門可看性又添上一筆，期待世界各地的攝影師到金門享受掌鏡樂趣，留下豐富作品。

李銘培表示，為徵選金門大橋最佳打卡點，今天起到4月5日，在「樂遊金門」臉書粉絲頁舉辦抽獎活動，民眾只要追蹤樂遊金門FB粉專，在活動貼文串留言並標註1名朋友，並對喜歡的金門大橋美照點讚，即可參加抽獎。活動詳情可上樂遊金門FB粉專查詢。