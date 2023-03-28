高雄鳳山居民要儲能場撤離 業者聲明政府提供覓地協助

三地集團旗下子公司在高雄鳳山牛稠埔投資興建170MW儲能場，遭居民強烈反彈要求撤離，今上午由里長代為遞送聯合建議書給市府經發局局長廖泰翔，業者隨後也發出聲明，表示已竭盡所能與居民進行良性、有效溝通，但該公司耗時2年多完成相關單位審核，設置地點合法、安全規範採取高標準，建物距離更大於法規要求，若採取遷往他處的備案，將損失鉅額前置成本，陳請主管機關提供協助。

三地集團聲明如下：

2. 同步辦理備案：配合市府和地方要求，在化解民眾安全疑慮前暫停進行，實屬本公司不樂見。本案耗時兩年多才完成相關單位審核，且設置地區屬都市計畫乙種工業區內，防火系統及案場安全皆採取高規格標準；距離建物、加油站及電力設備間距，也都大於法規要求。

本公司認為儲能發展刻不容緩，已同步媒合其他合適土地作為本案備案選擇。若本案最後無法順利於原地設置而最終須遷往他處，不僅前置投入的鉅額成本成為損失，重新申請至新案併網上線，亦會再行延宕半年以上，找尋土地併有饋線容量困難外，行政流程冗長，完工期延誤，亦會造成股東損失，因此，若走備案，需請求相關主管機關給予協助，以利本案在最小的影響下得以推動。

3. 儲能非新興產業，全球已發展純熟，台灣正起步直追，再生能源比例提高，更需要儲能輔佐。三地能源秉持安全最高指導原則，開發每一個案場，為台灣穩定電力盡最大心力，期許政府建在尊重地方民情外，亦能以科學的根據，建立穩定能源政策，提供所有投資者更清晰且健全的投資環境。