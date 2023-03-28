高市阿公、阿嬤來練肌力 8周過關可獲驚喜小禮

肌力減弱是危害老人健康的警訊，高市衛生局為讓長輩活得健康，4月1日起至10月30日辦「雄健康」銀髮健身俱樂部肌力自我挑戰活動， 完成8周訓練及體適能檢測的65歲以上長輩，可獲精美小禮。

全國老年人口比率至今年2月已達17.68%，高雄老人占比18.46%，高於全國平均值。高雄目前建置14處銀髮健身俱樂部，在專業指導下透過環狀健身器材等訓練老人肌力，以有效預防跌倒帶來的臥床失能困擾。

高市衛生局表示，銀髮健身俱樂部的長者肌力課程為其8周，每周一天上課1至2小時，課程含有氧運動、柔軟度訓練及平衡訓練，也為長者進行功能自評量表及體能檢測，順利完成課程後可驚喜小禮物。

衛生局提醒，除運動能強化肌力外，攝取足量蛋白質亦不可少，乳品類及魚豆蛋肉都含優質蛋白質，長者可挑選柔軟好咀嚼的食物增加攝取份量，以免造成營養失衡，進而引起肌少症。