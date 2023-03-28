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霧台谷川大橋屢傳墜橋憾事 公路局加高護欄安部落人心
2009年莫拉克風災重創南台灣，依賴台24線出入的屏東縣霧台鄉受創嚴重，公路總局重建霧台谷川大橋，高99公尺的橋墩為全國最高，宛如蒼龍凌雲空谷青山，成為人氣觀光橋梁，也被族人視為「生命之橋」，但近年卻發生多起墜橋憾事，居民心理烙下陰影，在霧台鄉公所建議下，公路局今天完成橋梁加高護欄工程並與族人舉行祈福儀式，盼透過防護工程為居民帶來安定力量，為遊客留下美好的印記。
台24線霧台公路為通往屏東縣三地門鄉與霧台鄉各風景區的主要公路，霧台谷川大橋重建後橋身長654公尺，寬10公尺，橋墩高達99公尺，不僅是霧台居民的聯外橋梁，也是谷川部落、巴冷公主遺址及神山瀑布等景點必經的觀光通道，公路局透過生態工法並注入魯凱族人文氣息，再讓浴火重生的霧台公路榮獲金路獎和台灣景觀大賞獎，但近年發生３起用路人墜橋憾事，也為部落人烙下陰影。
去年６月再發生用路人墜橋憾事後，霧台鄉公所建議公路局優化防護網，第３區養護工程處去年編列688萬元經費，將原有欄杆高度1.2公尺，加裝護欄至1.7公尺，完工後從橋面到欄杆高度有2.9公尺；處長陳貴芳今天在完工祈福儀式上說，設計及施工過程中特別考量橋梁整體通透景觀美感，護欄完成後，如同飛躍遨遊隘寮北溪的遊龍翼橋，完美呈現橋梁建築與大自然融合的視覺效果。
「讓谷川大橋只有美麗，不要哀愁！」出席祈福儀式的霧台鄉長巴正義說，大橋通車後發生多起墜橋事件，當地居民往返時內心都會有些陰影，透過加高護欄工程，可防止憾事發生；部落會議主席李清光說，它是族人心目中的「生命之橋」，橋柱、景觀平台欄杆有融入族人象徵聖潔的百合花、百步蛇及陶甕，多了加高的圍欄，可防止攀爬墜橋，不僅為居民帶來安定力量，也為遊客留下美好的印記
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