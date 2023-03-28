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高雄鳳山反儲能場興建 6千居民連署要求遷址發展商業

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
鳳山四里居民訴求牛稠埔儲能場遷移，連署提出聯合建議書，由鎮北里長趙志成（左）遞交經發局長廖泰翔（右）。圖／高雄市經發局提供
鳳山四里居民訴求牛稠埔儲能場遷移，連署提出聯合建議書，由鎮北里長趙志成（左）遞交經發局長廖泰翔（右）。圖／高雄市經發局提供

三地集團旗下子公司在高雄鳳山牛稠埔投資興建170MW儲能場，遭居民強烈反彈，業者舉辦多次說明會溝通未果，鳳山區案場周遭的鎮北、武松、忠誠及北門四里民6000人及鳳山65位里長共同連署，今由鎮北里里長趙志成向經發局遞送聯合建議書，訴求撤案遷址，並提高生活服務機能規畫。

該建議書內容指出，居民對儲能場設備的新興行業充滿不信任、不安全感及不確定危險因素，強烈反對設置儲能場，建議三地集團另尋找遠離人口之工業用地設置儲能場，解除居民不安，並將該地朝商業發展用途開發，順勢將加油站及駕訓班遷移他處，更能減少對居民的危害與汙染。

經發局局長廖泰翔重申市府與市民站在一起的立場，也感謝里長為里民發聲，一定會兼顧生活以及發展，朝雙贏的方向前進。

趙志成表示，儲能設施土地連結北平路住宅區用地，後方住宅區有約1萬1000户，人口多達2萬2000人，屬人口稠密住宅區。雖然過去都市計畫將這塊地設為工業區，如今卻已成為鳳山重要聚落，儲能場有遷移必要性，建議由人口稠密區域移至遠離人口的工業用地，市府對住宅區與工業區緊鄰的土地利用現狀也應作出調整，更符合對整體市民的公益性。

趙志成里長強調，感謝市長傾聽地方聲音，透過市府積極溝通釐清大家的訴求，才讓儲能場案有轉圜空間，期待市府能進一步提出提升當地生活機能的規畫。

經發局表示，市府第一時間已要求經濟部撤案，並積極協助地方與業者溝通，接下來會持續針對地方訴求規畫、完善配套措施，兼顧生活與發展，共創雙贏。

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