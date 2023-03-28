中油高煉廠遭控闢路毀樹！高市府急澄清：民眾誤解了

高雄再傳移樹毀樹爭議！轉型循環技術暨材料創新研發專區的中油高雄煉油廠舊址，園區預計開闢一條40米寬的專用道，本月初執行樹木移植，卻傳出多棵樹齡逾半世紀的珍貴林木因遭粗暴移植陸續枯死，慘不忍睹，不過高雄市工務局新工處解釋，目前只是移植前斷根修剪期，外觀看似乾枯，樹木並未死亡，民眾可能「誤解」。

高雄市推動各項重大建設，移樹、毀樹爭議不乏其例，近期中油高雄煉油廠舊址加速整建，以利迎接高科技廠商進駐，民眾卻發現，包商兩波移樹後，造成樹木乾枯奄奄一息，心疼這些珍貴林木逐步邁向死亡，憤而投訴。

讀者投訴表示，中油高煉廠舊址，種植許多樟樹、菩提樹、桃花心木、火焰木及印度紫檀等林木，樹齡多數逾3、40年，有的甚至超過半世紀，但最近市府進行園區整建，委託包商移植，園區內約63棵老樹，第一批移13棵就死了剩4棵，其中蔣中正銅像十多棵珍貴龍柏，幾乎都枯死光。

投訴人指現在龍柏在市場喊價逾百萬，價值奇高，移植挖除後卻未細心養護，維持活存，痛斥「亂搞，真夠離譜」。

高市工務局新工處表示，為利中油高煉廠舊址轉型招商，廠區研發南路將闢建一條長900公尺，寬40米的專用道，配合這項工程，本月初起執行樹林移植作業，但目前僅止於移植前的斷根、枝葉修剪，還沒到移植階段，未來林木移置的位置也限於園區內或移至對側的宿舍區。