助獨居孤老安居生活 高雄旗津社區互助網絡發威

67歲的陳姓阿公在高雄旗津獨居生活，因年事高、下肢無力，近來已無法爬樓梯上二樓寢室就寢，整整三個月都坐在客廳椅子上休息睡覺，身體更退化到無法自己洗澡。里長擔心陳阿公在家中發生不測，多次勸說改到一樓睡覺休息，陳阿公就是不願意改變，屁股坐到泛紅破皮，令人不忍。經社政單位介入協助，媒合醫療床及關懷服務等，總算讓陳阿公可以安心臥床休息。

社會局表示，經里長向旗津社福中心求助，由社工介入關懷陳姓阿公，與長照個管師討論調整服務後，增加陪同就醫、協助沐浴及家務整理，並申請老人在宅緊急救援連線服務、輔具馬桶增高器等，後續由獨居老人關懷、華山基金會及鄰居里長等資源，啟動更完善的社區照顧服務，陳阿公終於可舒適躺在一樓的床上睡覺。

只是社工服務期間，多次與陳阿公討論機構安置意願，陳阿公堅持拒絕，社會局決定集結各方資源，透過網絡分工創造安全的居住環境，讓陳阿公能安全、安心在社區生活，陳阿公很感謝大家的幫忙。

家住旗津另名81歲的胡阿公一家八口，原本分居兩處，其中一處在109年發生火災受損，一家老小只能擠居一處，111年在里長、衡山基金會及區公所的協助下修繕重建完成，阿公與兒子已搬回修繕後住所，考量年邁阿公白天獨自在家，社工及里長協同左右鄰居、轄區派出所員警定時關懷，讓胡阿公能穩定生活。

社會局指出，旗津區人口約2萬6千多人，老年人口已佔19.04%，社工扮演在地資源連結與整合的角色，透過溝通協調，啟動網絡合作，平日有里長、鄰居守望相助，並由衛生所照顧服務專員、旗津醫院個管師協助調整長照服務，華山基金會也會進行追蹤關懷，協助長輩改善居住困境，受到妥適照顧。