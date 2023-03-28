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高雄清明連假演唱會兒童節爆人潮 市府籲搭公共運輸

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄清明連假期間除了掃墓及出遊人潮，還有演唱會及兒童節系列活動，市府呼籲民眾及遊客多利用大眾運輸工具，並配合交管措施。圖／高雄市交通局提供
高雄清明連假期間除了掃墓及出遊人潮，還有演唱會及兒童節系列活動，市府呼籲民眾及遊客多利用大眾運輸工具，並配合交管措施。圖／高雄市交通局提供

清明節連續假期將自4月1日至5日展開，高雄市交通局表示，依照往年經驗，連假期間除了有掃墓及出遊人潮，今年高雄還有駁二「大港開唱（4月1、2日）」、世運主場館「五月天演唱會（3月29日到4月2日）」及巨蛋「張惠妹演唱會（3月31日到4月16日）」等大型演唱會登場，提醒民眾出遊多利用公共運輸，並注意交通管制措施。

交通局表示，清明連假期間高雄市區觀光熱點如旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、壽山、愛河等港灣景點，以及佛光山、美濃、旗山、崗山之眼等處，將依交通狀況實施交管措施，民眾出遊前可先上高雄市即時交通資訊網，查詢景點交通及停車資訊，避免塞車影響遊興。

此外，較熱門景點如旗津區，將依車潮實施四階段管制；往返旗津至鼓山的旗鼓渡輪航線，每日11點到晚上7點，管制一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪（公務用機車、遊客電動機車及旗津居民機車除外）。另西子灣（哈瑪星）地區，全日禁止遊覽車進入（公車及有通行證之大客車除外），遊覽車可至哈瑪星旅運接駁中心停放，遊客則轉搭接駁公車或步行前往哈瑪星。

今年高雄連假期間還針對親子族群，在壽山動物園及衛武營都會公園推出兒童節「雙主場」系列活動，因停車空間有限，動物園將視停車場滿場狀況，彈性實施興隆路「禁止汽車進入」管制，請遊客配合現場員警指揮通行，並可在捷運鹽埕埔站或輕軌文武聖殿站，轉乘56號公車前往動物園。衛武營都會公園則可搭乘捷運橘線至衛武營站，由6號出口出站直達，省時又便捷。

由於今年清明連假正好有駁二「大港開唱」、世運主場館「五月天演唱會」、巨蛋「張惠妹演唱會」等演唱活動，活動期間周圍道路將配合管制措施，並加強違規停車拖吊取締。為疏運大量人潮，市府也協調台鐵加開列車，捷運將加密班距至3到4分鐘，其中五月天演唱會將加開「演唱會場-高鐵左營站／台鐵新左營站」免費接駁專車。

交通局呼籲，周邊停車空間有限，請前往民眾「多搭車、多走路、不開車」。相關景點、活動交通管制措施可至交通局官網(https://www.tbkc.gov.tw/)或「轉動高雄青春夢」臉書查詢。

因應清明假期掃墓期間墓區周邊交通順暢，高市殯葬管理處在各墓區實施交通疏導措施，其中人潮較多的燕巢深水山墓區、旗津生命紀念館、內門納骨塔均配合闢駛免費接駁車。詳細墓區相關資訊請至高雄市殯葬管理處「112年清明節為民服務專區」（https://orgws.kcg.gov.tw/001/KcgOrgUploadFiles/418/relfile/74679/310601/a5f2fb1a-e330-4957-affe-b86fa826408a.pdf），或「高雄市殯葬管理處」臉書查詢。

高雄清明連假期間除了掃墓及出遊人潮，還有演唱會及兒童節系列活動，市府呼籲民眾及遊客多利用大眾運輸工具，並配合交管措施。圖／高雄市交通局提供
高雄清明連假期間除了掃墓及出遊人潮，還有演唱會及兒童節系列活動，市府呼籲民眾及遊客多利用大眾運輸工具，並配合交管措施。圖／高雄市交通局提供
高雄清明連假期間除了掃墓及出遊人潮，還有演唱會及兒童節系列活動，市府呼籲民眾及遊客多利用大眾運輸工具，並配合交管措施。圖／高雄市交通局提供
高雄清明連假期間除了掃墓及出遊人潮，還有演唱會及兒童節系列活動，市府呼籲民眾及遊客多利用大眾運輸工具，並配合交管措施。圖／高雄市交通局提供
高雄清明連假期間除了掃墓及出遊人潮，還有演唱會及兒童節系列活動，市府呼籲民眾及遊客多利用大眾運輸工具，並配合交管措施。圖／高雄市交通局提供
高雄清明連假期間除了掃墓及出遊人潮，還有演唱會及兒童節系列活動，市府呼籲民眾及遊客多利用大眾運輸工具，並配合交管措施。圖／高雄市交通局提供
高雄清明連假期間除了掃墓及出遊人潮，還有演唱會及兒童節系列活動，市府呼籲民眾及遊客多利用大眾運輸工具，並配合交管措施。圖／高雄市交通局提供
高雄清明連假期間除了掃墓及出遊人潮，還有演唱會及兒童節系列活動，市府呼籲民眾及遊客多利用大眾運輸工具，並配合交管措施。圖／高雄市交通局提供
高雄清明連假期間除了掃墓及出遊人潮，還有演唱會及兒童節系列活動，市府呼籲民眾及遊客多利用大眾運輸工具，並配合交管措施。圖／高雄市交通局提供
高雄清明連假期間除了掃墓及出遊人潮，還有演唱會及兒童節系列活動，市府呼籲民眾及遊客多利用大眾運輸工具，並配合交管措施。圖／高雄市交通局提供
高雄清明連假期間除了掃墓及出遊人潮，還有演唱會及兒童節系列活動，市府呼籲民眾及遊客多利用大眾運輸工具，並配合交管措施。圖／高雄市交通局提供
高雄清明連假期間除了掃墓及出遊人潮，還有演唱會及兒童節系列活動，市府呼籲民眾及遊客多利用大眾運輸工具，並配合交管措施。圖／高雄市交通局提供
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