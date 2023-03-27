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高雄傳教保員施虐 男童哽咽「都沒人來救我」

中央社／ 高雄27日電

高雄一所幼兒園傳3歲男童遭老師持棍打傷背部，流出影片中男童哽咽說「都沒人來救我」。教育局今天表示，初步了解涉案人員因幼生尖叫影響秩序才帶到廁所，細節待調查。

高雄市政府教育局幼兒教育科長金尚屏表示，接獲通報後立即通知三民區這間幼兒園保留監視器畫面。初步了解，涉案教保員因幼生尖叫嚴重影響其他幼生，所以將他帶到廁所冷靜，相關細節待調查。

金尚屏說，目前涉案教保員已停職靜待調查，也與家長聯繫釐清事件發生情形。後續將依教保相關人員違法事件調查處理辦法審查及調查，若有違法不當管教，將依視情節輕重予以裁罰。教育局強調，對不當對待幼兒事件「零容忍」立場，絕對依法懲處、絕不寬容。

男童受傷照片、影片在幼兒園家長群組內流傳，影片掌鏡人是男童父親，整段影片約1分鐘，照片清晰可見男童背上滿布傷痕。影片中男童邊說邊哽咽，男童父親問「老師怎麼處罰你？」男童邊說邊用手指往背部、頭部「打我這裡、打我這裡」；男童父親接著問「他用什麼打呢？」男童回「用棍子。」

父親又問「你一定很痛對吧？都沒有人來救你嗎？」男童回「沒有，都沒有人來救我，我一個人在魔法屋。」男童哽咽說，自己只想趕快離開那裡，只想到後面躲起來。男童父親說「之後要馬上跟爸爸講，爸爸會保護你」，男童邊吸鼻子邊說「嗯」，用手把眼淚擦掉。

教育局 幼兒園

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