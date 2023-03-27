小五生罰跪掀出案外案 露營區遭爆「土地使用」不合法
高雄市三民區某國小本月21日在旗山農場後方露營區辦理2天1夜營隊活動，家長怒批小五生集體被委外輔導員體罰下跪，昨天深夜高雄市府教育局緊急撤換該校代理校長，改派督學代理校長一職，此事件風波尚未平息，下午經農業局查證，該露營區土地使用為「休閒農場」，但經營行為非完全農用，將對業者開罰。
農業局表示，經查旗山農場後方的露營區，現況是合法設立的「休閒農場」，但因為場地經營行為不完全符合「農地農用」的經營計畫，農業局曾要求該休閒農場進行改善，已累次裁罰金額18萬元，後續農業局將依休閒農業輔導辦法與農發條例向業者進行裁罰，並要求限期改善。
此外，高雄市政府觀光局因應中央「露營場管理要點」修正通過，有條件放寬非都土地內農林牧土地在一定比例面積，容許作露營場使用，觀光局指出，去年曾在旗山及桃源區辦理2場輔導說明會，正積極輔導露營場進行合法化申請。但觀光局證實，旗山農場後方的露營區並未提出過「土地農牧容許使用」申設，因此目前並非土地使用合法化的露營區。
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