小五生罰跪掀出案外案 露營區遭爆「土地使用」不合法

高雄市三民區某國小本月21日在旗山農場後方露營區辦理2天1夜營隊活動，家長怒批小五生集體被委外輔導員體罰下跪，昨天深夜高雄市府教育局緊急撤換該校代理校長，改派督學代理校長一職，此事件風波尚未平息，下午經農業局查證，該露營區土地使用為「休閒農場」，但經營行為非完全農用，將對業者開罰。

農業局表示，經查旗山農場後方的露營區，現況是合法設立的「休閒農場」，但因為場地經營行為不完全符合「農地農用」的經營計畫，農業局曾要求該休閒農場進行改善，已累次裁罰金額18萬元，後續農業局將依休閒農業輔導辦法與農發條例向業者進行裁罰，並要求限期改善。