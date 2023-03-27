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小五生罰跪掀出案外案 露營區遭爆「土地使用」不合法

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
該校五年級生在旗山糖廠後方露營區上兩天一夜的童軍戶外教學活動。記者古和純／攝影
該校五年級生在旗山糖廠後方露營區上兩天一夜的童軍戶外教學活動。記者古和純／攝影

高雄市三民區某國小本月21日在旗山農場後方露營區辦理2天1夜營隊活動，家長怒批小五生集體被委外輔導員體罰下跪，昨天深夜高雄市府教育局緊急撤換該校代理校長，改派督學代理校長一職，此事件風波尚未平息，下午經農業局查證，該露營區土地使用為「休閒農場」，但經營行為非完全農用，將對業者開罰。

農業局表示，經查旗山農場後方的露營區，現況是合法設立的「休閒農場」，但因為場地經營行為不完全符合「農地農用」的經營計畫，農業局曾要求該休閒農場進行改善，已累次裁罰金額18萬元，後續農業局將依休閒農業輔導辦法與農發條例向業者進行裁罰，並要求限期改善。

此外，高雄市政府觀光局因應中央「露營場管理要點」修正通過，有條件放寬非都土地內農林牧土地在一定比例面積，容許作露營場使用，觀光局指出，去年曾在旗山及桃源區辦理2場輔導說明會，正積極輔導露營場進行合法化申請。但觀光局證實，旗山農場後方的露營區並未提出過「土地農牧容許使用」申設，因此目前並非土地使用合法化的露營區。

目前有他所學校正在實施校外露營教學。記者古和純／攝影
目前有他所學校正在實施校外露營教學。記者古和純／攝影
該露營區集合地點，疑似體罰位置。記者古和純／攝影
該露營區集合地點，疑似體罰位置。記者古和純／攝影

露營區 觀光局 高雄市

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