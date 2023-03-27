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鍾佳濱說明會 掌握農田水利改善、自來水工程進度

中央社／ 屏東縣27日電

抗旱讓水情更受重視，立委鍾佳濱今天針對高樹鄉大津農田水利設施改善、長治鄉自來水工程進度舉辦說明會，均獲中央具體承諾，分別將發包施工及12月底完成送水管工程。

鍾佳濱指出，位於高樹鄉上游的舊寮圳幹線經大津引水隧道引入荖濃溪支流的濁口溪水源，灌溉面積廣達2470公頃，是當地最重要灌溉水源。但莫拉克颱風後，上游崩塌土砂向下游沖刷，使舊寮圳水源含砂量增加，水質不穩定，影響4500名農民灌溉及農作收益，因此爭取增設沉砂池及調蓄池，降低圳路淤砂量。

工程原定3月中要動工，截至目前為止細部規劃設計尚未完成，地方鄉親擔憂經費被收回或不要施作，因此邀集農委會農田水利署、經濟部水利署召開說明會。

農田水利署表示，大津進水口維修棧道較為急迫，最近已完工；農水署也核定新台幣8990萬元，將優先執行調蓄池A、沉砂池、閘門及電氣等工程，目前正進行細部設計中。4月6日前提出修正版細部設計預算書圖給第七河川局審查，待核定河川公地使用申請後盡快發包。

另外，長治鄉尚有德協、德成、復興、德和、德榮、崙上等6個村落共2684戶尚無自來水可用，鍾佳濱從2019年起多次協調爭取自來水公司支持，並克服水源難尋問題，決定在長榮百合永久屋園區設立淨水場，原則同意保留每天800公噸給園區使用，剩餘水量供應德協地區自來水使用。

自來水公司表示，淨水場土建及送水管工程部分預計4月底前完成設計、預算編列及爭取經費，總工程費新台幣1億3500萬元，5月公告發包、7月施作，預計12月底前完成送水管工程。

鍾佳濱 水利署

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